„Semmitől sem riad meg” – kitálal a téli olimpia sztárjáról a magyar legenda

Ilija Malinin nevétől hangos a milánói és cortinai téli olimpia. Az amerikai műkorcsolyázó nemcsak négyfordulatos ugrásokkal kápráztat a jégen, hanem a korábban tiltott hátraszaltókkal is. Utóbbiak még a teniszező Novak Djokovicsot is lenyűgözték.

Ilia Malinin, a téli olimpia sztárja (Fotó: Elsa)

Az 1980-as, Lake Placid-ben rendezett téli játékokon Regőczy Krisztinával ezüstérmes jégtáncos pár férfi tagja, Sallay András szerint bravúrosak a négyfordulatos ugrásokat, de ezt továbbfejleszteni fizikailag képtelenség.

A négyfordulatost a közönség zajos elismeréssel fogadja, egy-egy kombináció első része, és magas pontszám kapható érte

– szögezte le Sallay, akinek a fantáziáját megmozgatta, vajon öt fordulattal is előadható-e az ugrás.

Elbeszélgettem erről egy fizikussal, aki tudományosan bebizonyította, hogy ez lehetetlen. Ahhoz olyan robbanékonyság, dinamika, bátorság, összességében a test úgymond helyes menedzselése szükséges, amire kevesek képesek. Az ötfordulatos ellentmond az emberi fiziológiának, mert a levegőben mozgás, a légtérben történő tartózkodás rengeteg összetevő függvénye.

Indul Malinin ikonikus hátraszaltója (Fotó: Elsa)

Malinin a téli olimpia közönségkedvence

Sallay a milánói játékokon rövid programjával elsöprő sikert arató, Milánóban a vegyes csapatversenyben már bajnok Ilia Malinint jól ismeri.

Kiemelkedően jók a rugói. Mivel 19 éves, semmilyen kihívástól sem riad meg. Nekem azt hangsúlyozta, hogy futás előtt a tökéletes előadáshoz pár perc befelé fordulás óriási segítség. Amit jégre lépés előtt látnak rajta, az nem a félelem, hanem a tökéletes összpontosítás

– árulta el Sallay, 1980 világbajnoka az üzbég műkorcsolyázó szülőktől származó, de az Egyesült Államokban született tinédzserről.

Malinin milánói programja: