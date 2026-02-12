„Semmitől sem riad meg” – kitálal a téli olimpia sztárjáról a magyar legenda
A férfi műkorcsolyázók rövid programjában több sportoló szórta a négyfordulatos ugrásokat. Itt láthattuk eddig a téli olimpia sztárját, az amerikai Ilija Malinint.
Ilija Malinin nevétől hangos a milánói és cortinai téli olimpia. Az amerikai műkorcsolyázó nemcsak négyfordulatos ugrásokkal kápráztat a jégen, hanem a korábban tiltott hátraszaltókkal is. Utóbbiak még a teniszező Novak Djokovicsot is lenyűgözték.
Az 1980-as, Lake Placid-ben rendezett téli játékokon Regőczy Krisztinával ezüstérmes jégtáncos pár férfi tagja, Sallay András szerint bravúrosak a négyfordulatos ugrásokat, de ezt továbbfejleszteni fizikailag képtelenség.
A négyfordulatost a közönség zajos elismeréssel fogadja, egy-egy kombináció első része, és magas pontszám kapható érte
– szögezte le Sallay, akinek a fantáziáját megmozgatta, vajon öt fordulattal is előadható-e az ugrás.
Elbeszélgettem erről egy fizikussal, aki tudományosan bebizonyította, hogy ez lehetetlen. Ahhoz olyan robbanékonyság, dinamika, bátorság, összességében a test úgymond helyes menedzselése szükséges, amire kevesek képesek. Az ötfordulatos ellentmond az emberi fiziológiának, mert a levegőben mozgás, a légtérben történő tartózkodás rengeteg összetevő függvénye.
Malinin a téli olimpia közönségkedvence
Sallay a milánói játékokon rövid programjával elsöprő sikert arató, Milánóban a vegyes csapatversenyben már bajnok Ilia Malinint jól ismeri.
Kiemelkedően jók a rugói. Mivel 19 éves, semmilyen kihívástól sem riad meg. Nekem azt hangsúlyozta, hogy futás előtt a tökéletes előadáshoz pár perc befelé fordulás óriási segítség. Amit jégre lépés előtt látnak rajta, az nem a félelem, hanem a tökéletes összpontosítás
– árulta el Sallay, 1980 világbajnoka az üzbég műkorcsolyázó szülőktől származó, de az Egyesült Államokban született tinédzserről.
Malinin milánói programja:
