Djokovics utoljára nekimegy Federernek

Vélhetően ez lesz az utolsó lehetősége arra a 24-szeres GS-bajnok szerb világsztárnak, hogy a hétfőn kezdődött wimbledoni teniszversenyen minden szempontból egyeduralkodó legyen. A füves pályás Grand Slam-torna mindig is az egyik kedvenc versenye volt Novak Djokovicsnak, hiszen hosszú pályafutása során mindössze 12 alkalommal hagyta el vesztesen a pályát. A 38 éves szerb tisztában van azzal, ha valamikor, hát most örökre beírhatja magát a tenisz történelemkönyvébe.

Novak Djokovics eddig hétszer csókolhatta boldogan a wimbledoni trófeát Fotó: CNN

Djokovics célja, hogy megelőzze Federert

A hétszeres wimbledoni bajnok szerb félelmetes rekordokat állíthat be vagy éppenséggel dönthet meg az elkövetkező két hétben. Ráadásul Djokovics jó formában érkezett meg Londonba, hiszen előzőleg megnyerte a 100. ATP- versenyét a genfi tornán, majd egészen az elődöntőig menetelt a Roland Garroson, ahol csak a világelső Jannik Sinner tudta megállítani. Azonban a füves pálya más, sokkal jobban fekszik a szerbnek, mint a salak. Amennyiben sikerülne nyernie – tavaly és tavalyelőtt a döntőben kapott ki Carlos Alcaraztól –, akkor 25-szörös Grand Slam-bajnok lenne, azaz végérvényesen ő lenne a tenisz történetének legeredményesebb játékosa.

Ráadásul a wimbledoni trófeák tekintetében Djokovics utolérné Federert, akinek rekordjait nem titkoltan szeretné megdönteni. Nézzük, hogy teljesített eddig a két gigász Wimbledonban.

Novak Djokovics

hétszeres wimbledoni bajnok (19 alkalommal indult)

háromszor kapott ki a döntőben

97 győzelem 12 vereség

meccseinek 89 százalékát megnyerte

Roger Federer

nyolcszoros wimbledoni bajnok (22 alkalommal indult)

négyszer kapott ki a döntőben

105 győzelem 14 vereség

meccseinek 88 százalékát megnyerte

Federert abban már nem lesz képes megelőzni, hogy a svájci 2003 és 2008 között 41 győztes meccs után kapott ki a döntőben, míg Djokovics sorozatban 34 mérkőzést nyert 2018 és 2023 között az All England Clubban. Mindkettőjüket egy spanyol teniszező állította meg: Federert Nadal, Djokovicsot Alcaraz. Ezen a tornán szintén nem érheti be a svájcit a győzelmek tekintetében, hiszen a szerbnek akkor is „csak” 104 sikere lenne – szemben Federer 105 győzelmével –, ha megnyerné a tornát. Ugyanakkor ha elérné a 100 győzelmet Wimbledonban Djokovics, akkor beérné svájci riválisát, hiszen mindketten legalább százszor nyertek két különböző GS-viadalon. Djokovics Wimbledonban és a Roland Garroson, míg Federer Wimbledonban és az Australian Openen.

Djokovics és Federer legemlékezetesebb döntője Wimbledonban (2019):