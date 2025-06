Csajok figyelem! Jason Momoa ismét Budapestre érkezik, aki szerencsés, még találkozhat is vele

A szerencsések akár személyesen is láthatják Jason Momoa-t Budapest utcáin - írja a Bors. Ezúttal nem egy film miatt érkezik a sztár, sokkal inkább saját vállalkozásának beindításán dolgozik. Az elmúlt időszakban saját vodkamárkával rukkolt elő a színész, amelyhez hazánkban is toboroz bartendereket - és a minőség számára az elsődleges szempont.

A szerencsések testközelből is láthatják Jason Momoa-t Fotó: Kevin Winter

Blaine Halvorsonnal hét éve alkották meg a sármos világsztár saját márkáját. Momoa imádja a vodkát, ezért akarta letenni az asztalra a saját ízléséhez legjobban passzoló italt. A vodka végre elkészült, most már csak azok hiányoznak, akik a legfinomabb koktélokat fogják elkészíteni belőle. Itt jön képbe az alkotók toborzása.

A verseny #CleanSpiritWildHeart névre hallgat, és a hazai bartenderek krémje jelentkezhet a megmérettetésre. A 10 legjobb mixer részt vehet majd egy masterclasson, melynek fő előadói Jason Momoa és Blaine Halvorson lesznek. A továbbképzést személyesen Budapesten tartják majd, úgyhogy ősszel sem kell nélkülöznünk Aquaman látványát.

Momoa egyébként 2019-ben, amikor a Dűnét forgatták, már járt Magyarországon, Gianni Annoni éttermében is evett. Természetesen a főváros nevezetességei is megnézte, járt a Parlamentnél és a Szent István-bazilikánál is.

A Minecraft-film-ből is ismert Momoa és Blaine régi barátok, akik hét éven át fejlesztették együtt a tökéletes vodkát. Az alkoholon túl számos közös szenvedéjük van, mint a természet és a kézművesség is.