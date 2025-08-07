Figyelmeztetést adtak ki a szakértők, potenciálisan halálos betegséget okozhat ez a közkedvelt étel

Már heti három adag sült krumpli elfogyasztása is jelentősen növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – figyelmeztetnek a szakértők.

Az egyik legkedveltebb étel, a sült krumpli növelheti a cukorbetegség kialakulását – Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Egy átfogó tanulmány során, amely több mint 200 ezer felnőtt étkezési szokásait követte nyomon, a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy azok körében, akik hetente háromszor fogyasztottak sült krumplit, 20 százalékkal magasabb volt a betegség kialakulásának kockázata. Azoknál pedig, akik heti öt alkalommal ettek sült krumplit, ez az arány közel 30 százalékra ugrott. Ugyanakkor a hasonló mennyiségben fogyasztott főtt, sült vagy tört krumpli nem mutatott szoros összefüggést a betegség kialakulásával – derült ki a kutatásból. Bár a burgonya évtizedek óta rossz hírnévnek örvend magas keményítőtartalma, kalóriadússága és alacsony rosttartalma miatt, ami fokozott rizikófaktorrá teszi a cukorbetegség szempontjából, a mostani eredmények szerint legalább ennyire fontos, hogyan készítjük el az ételeinket – írja a Daily Mail.

Dr. Faye Riley, a Diabetes UK kutatási kommunikációs vezetője ezt így fogalmazta meg:

Ez a tanulmány kimutatja, hogy a burgonya és a 2-es típusú cukorbetegség közötti kapcsolat nem olyan egyértelmű, mint ahogyan azt sokan gondolják. A 2-es típusú cukorbetegség egy összetett állapot, melynek kialakulását számos tényező befolyásolja, köztük a genetika, az életkor és az etnikai hovatartozás is.

Hozzátette:

Az étrend csupán egy része a teljes képnek, de a kutatás alapján úgy tűnik, hogy az elkészítési mód igenis számít. Ez megerősíti azt a táplálkozási tanácsot, miszerint érdemes előnyben részesíteni a teljes kiőrlésű gabonákat, és kerülni a bő olajban sütött vagy erősen feldolgozott ételeket, hogy kiegyensúlyozott étrendet alakítsunk ki, és csökkentsük a betegségek kockázatát.

A tanulmányban nemzetközi kutatói csapat – köztük a Cambridge-i Egyetem egy szakértője – követte nyomon 205 ezer amerikai egészségügyi dolgozó étkezési szokásait. A kutatás közel négy évtizedes időszakot ölelt fel, és ez idő alatt 22 299 esetben diagnosztizáltak 2-es típusú cukorbetegséget. Miután a kutatók kiszűrték azokat az életmódbeli és táplálkozási tényezőket, amelyek torzíthatták volna az eredményeket, azt találták, hogy a heti három adag sima burgonya mindössze 5 százalékkal növelte a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ám a francia sült krumpli – amely vékonyabb, mint a hagyományos sült krumpli, viszont a zsírtartalma magasabb – esetében a heti három vagy több adag már jelentősen megnövelte a kockázatot.

A kutatásból az is kiderült, hogy ha a főtt, sült vagy tört burgonyát teljes kiőrlésű gabonákra cserélik, az akár 4 százalékkal is csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának esélyét.

A BMJ orvosi folyóiratban megjelent kísérő szerkesztői vélemény szerint:

Ez az eredmény összhangban van a korábban megfigyelt összefüggésekkel, amelyek az ultrafeldolgozott élelmiszerek magas bevitele és a 2-es típusú cukorbetegség fokozott kockázata között mutatkoztak meg. A francia sült krumpli gyakran ultrafeldolgozott, míg a főtt, sült vagy tört burgonya általában minimálisan feldolgozott. Tekintettel arra, hogy a burgonya környezetterhelése viszonylag alacsony, valamint bizonyos formákban az egészségre gyakorolt hatása is kedvező, beilleszthető az egészséges és fenntartható étrendbe – azonban a teljes kiőrlésű gabonáknak továbbra is prioritást kell élvezniük

– hangsúlyozták a szerzők.

A 2-es típusú cukorbetegség akkor alakul ki, amikor a szervezet nem termel elegendő inzulint – ez a hormon felelős a vércukorszint szabályozásáért. A genetikai hajlam mellett az életmódbeli tényezők – például a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás és az elhízás – is jelentős szerepet játszanak a betegség kialakulásában.

A tartósan magas vércukorszint idővel szívrohamhoz, agyvérzéshez, valamint a szem, a vese és a lábak károsodásához is vezethet. A betegeknek gyakran teljes életmódváltásra van szükségük: módosított étrend, napi gyógyszeres kezelés, rendszeres orvosi ellenőrzés válik elengedhetetlenné. A betegséget vérvizsgálattal lehet diagnosztizálni, a 2-es típusú cukorbetegség tünetei között szerepelhet a fokozott szomjúság, a kimerültség és a gyakori vizelési inger.