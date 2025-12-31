Labdázás, csúszdázás, cicafotó - ezek voltak Karácsony legkínosabb pillanatai idén
Mint az az évek során kiderült, a főpolgármester nem képes ellátni a rá bízott feladatokat és viselkedésével csak lejáratja saját magát. Karácsony Gergely ebben az évben rengetegszer nevettette ki magát. Tettei inkább hasonlítanak egy szilveszteri bakiparádéhoz, mintsem ahhoz az emberéhez, aki Budapestet irányítja.
Budapest főpolgármesteréről sok mindent el lehet mondani, azt azonban egyáltalán nem, hogy a munka hőse lenne. Ezt akár a Tiktok és a Facebook oldaláról is könnyen ki lehet deríteni, ahova számos kínos videót tölt fel. Ami persze még kínosabbá teszi a dolgot, hiszen nemhogy nem érzi, ha valami kellemetlen dolgot tesz, de még büszke is rá. Karácsony Gergely idén csúszdázott, cicákat fotózott és pingpongozott a fővárosban, miközben egy bömbire se tudott odafigyelni.
A már említett bömbi elvesztését Karácsony a fővárosi közgyűlés egyik ülésén jelentette be ahelyett, hogy válaszolt volna Szentkirályi Alexandra kérdésére azzal kapcsolatban, hogy Budapestnek mennyibe került a Pride felvonulás megrendezése. A főpolgármester gyermeki mosollyal a száján közölte, hogy a Pride-on az önkormányzati bömbi elveszett. Tehát a főváros vezetője még egy megafonra is képtelen odafigyelni, így ezek után már azon sem lepődünk meg, hogy Budapestet nem tudja irányítani.
Ezen kívül Karácsony még rengeteg, kellemetlenebbnél kellemetlenebb pillanatot osztott meg magáról a közösségi oldalain. Egyik közülük egy összeállítás saját magáról. A videóban egy napszemüvegben ukulelézik az irodájában, majd az íróasztalán lego duplóból épít tornyot, mint egy óriásbébi. Ezután az látható, ahogy pingpongozik és labdázik Budapesten. És persze a főpolgármesternek arra is jut ideje, hogy a Szabadság-hídon egy nyugágyban szelfiket csináljon magáról.
Karácsony Gergely egy nagyra nőtt gyerek
A játszadozását nyáron is tovább folytatta, az Óbudai játszótér csúszdáját próbálta ki. Azon a csúszdán, amely nagy felháborodást okozott a családok körében, mivel az fémből készült és egy árnyék nélküli térre helyezték ki. Mint tudjuk, a fém a napsütésben hamar felforrósodik, így a gyerekeknek szánt csúszda nemcsak használhatatlan, de még veszélyes is a nyári hőségben.
A főpolgármester annyira nem veszik komolyan a munkáját, hogy a fővárosi közgyűlés közben is csak rajzolgat. Ugyan a rajzával Orbán Viktor miniszterelnök Mestertervére utalt, ez lett belőle. A rajz, amit munka helyett csinált, egy óvodás firkálására hasonlít, aki tulajdonképpen azt se tudja, mit csinál a főváros élén.
A főpolgármester a TikTok oldalára töltött fel egy videót arról, hogyan néz ki egy napja. A felvétel elején úgy csinál, mintha dolgozna, majd adnak neki egy régi fényképezőgépet és ezek után egyből elfelejti, hogy valójában Budapest ügyeivel kellene foglalkoznia, helyette inkább macskafotózásba kezd.
Máskor más fontos dolgok helyett inkább nevet keres a Blaha Lujza téren felállított haszontalan oszlopnak.
Karácsony a KRESZ szabályokat sem ismeri
Arról, hogy a főpolgármesternek nincs jogosítványa, szinte mindenki tud. Persze ez nem menti fel az alól, hogy tudja: a piros lámpán nem szabad átfutkosni, de ez Karácsonyt nem zavarja, gondolkodás nélkül megteszi, majd beszáll a tilosban parkoló autójába, hiszen őt a KRESZ szabályai sem érdeklik.
