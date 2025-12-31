Labdázás, csúszdázás, cicafotó - ezek voltak Karácsony legkínosabb pillanatai idén

Budapest főpolgármesteréről sok mindent el lehet mondani, azt azonban egyáltalán nem, hogy a munka hőse lenne. Ezt akár a Tiktok és a Facebook oldaláról is könnyen ki lehet deríteni, ahova számos kínos videót tölt fel. Ami persze még kínosabbá teszi a dolgot, hiszen nemhogy nem érzi, ha valami kellemetlen dolgot tesz, de még büszke is rá. Karácsony Gergely idén csúszdázott, cicákat fotózott és pingpongozott a fővárosban, miközben egy bömbire se tudott odafigyelni.

Karácsony Gergely teljesen komolytalan. Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

A már említett bömbi elvesztését Karácsony a fővárosi közgyűlés egyik ülésén jelentette be ahelyett, hogy válaszolt volna Szentkirályi Alexandra kérdésére azzal kapcsolatban, hogy Budapestnek mennyibe került a Pride felvonulás megrendezése. A főpolgármester gyermeki mosollyal a száján közölte, hogy a Pride-on az önkormányzati bömbi elveszett. Tehát a főváros vezetője még egy megafonra is képtelen odafigyelni, így ezek után már azon sem lepődünk meg, hogy Budapestet nem tudja irányítani.

Ezen kívül Karácsony még rengeteg, kellemetlenebbnél kellemetlenebb pillanatot osztott meg magáról a közösségi oldalain. Egyik közülük egy összeállítás saját magáról. A videóban egy napszemüvegben ukulelézik az irodájában, majd az íróasztalán lego duplóból épít tornyot, mint egy óriásbébi. Ezután az látható, ahogy pingpongozik és labdázik Budapesten. És persze a főpolgármesternek arra is jut ideje, hogy a Szabadság-hídon egy nyugágyban szelfiket csináljon magáról.

Karácsony Gergely egy nagyra nőtt gyerek

A játszadozását nyáron is tovább folytatta, az Óbudai játszótér csúszdáját próbálta ki. Azon a csúszdán, amely nagy felháborodást okozott a családok körében, mivel az fémből készült és egy árnyék nélküli térre helyezték ki. Mint tudjuk, a fém a napsütésben hamar felforrósodik, így a gyerekeknek szánt csúszda nemcsak használhatatlan, de még veszélyes is a nyári hőségben.

Karácsony boldogan csúszdázik, miközben a főváros csődben van. Fotó: Tiktok/Karácsony Gergely

A főpolgármester annyira nem veszik komolyan a munkáját, hogy a fővárosi közgyűlés közben is csak rajzolgat. Ugyan a rajzával Orbán Viktor miniszterelnök Mestertervére utalt, ez lett belőle. A rajz, amit munka helyett csinált, egy óvodás firkálására hasonlít, aki tulajdonképpen azt se tudja, mit csinál a főváros élén.