Karácsony ismét azt hiszi, neki mindent szabad – a piros lámpán megy át, aztán ül be a tilosban parkoló autójába

A főpolgármester azt hiszi, neki mindent szabad. Karácsony Gergely gondolkodás nélkül sétált át a piroson, aztán ült be a sofőrje mellé a tilosban parkoló autójába.

Karácsony Gergely főpolgármestert hétfő reggel egy zebránál kapták lencsevégre. A főváros vezetője fogta magát és a piros lámpa ellenére átsétált a zebrán, ráadásul egy olyan utcában, ahol villamossínek futnak keresztül a gyalogátkelőn. 

Úgy tűnik, Karácsony Gergely és a sofőrje sem ismeri a KRESZ szabályait (Fotó: Mediaworks/Metropol)

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a főpolgármester átsétált a piros lámpán, majd beszállt tilosban, a járdán parkoló autójába.

Igen főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával.

– írta bejegyzésében Szentkirályi, majd megjegyezte, hogy Karácsony sofőrjének azért kellett a tilosban parkolnia, mert Budapesten nincsenek parkolók, s a P+R helyekből is kevés van. Emellett sem parkolóházat, sem pedig mélygarázst nem építtetett a hat év alatt és semmilyen formában nem segítette a budapesti közlekedés és parkolás helyzetét.

Most már értjük miért, ön megoldja így.

– zárta Facebook bejegyzését a budapesti Fidesz elnöke.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
