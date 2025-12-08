Karácsony ismét azt hiszi, neki mindent szabad – a piros lámpán megy át, aztán ül be a tilosban parkoló autójába

Karácsony Gergely főpolgármestert hétfő reggel egy zebránál kapták lencsevégre. A főváros vezetője fogta magát és a piros lámpa ellenére átsétált a zebrán, ráadásul egy olyan utcában, ahol villamossínek futnak keresztül a gyalogátkelőn.

Úgy tűnik, Karácsony Gergely és a sofőrje sem ismeri a KRESZ szabályait (Fotó: Mediaworks/Metropol)

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a főpolgármester átsétált a piros lámpán, majd beszállt tilosban, a járdán parkoló autójába.

Igen főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával.

– írta bejegyzésében Szentkirályi, majd megjegyezte, hogy Karácsony sofőrjének azért kellett a tilosban parkolnia, mert Budapesten nincsenek parkolók, s a P+R helyekből is kevés van. Emellett sem parkolóházat, sem pedig mélygarázst nem építtetett a hat év alatt és semmilyen formában nem segítette a budapesti közlekedés és parkolás helyzetét.

Most már értjük miért, ön megoldja így.

– zárta Facebook bejegyzését a budapesti Fidesz elnöke.