Karácsony ismét azt hiszi, neki mindent szabad – a piros lámpán megy át, aztán ül be a tilosban parkoló autójába
A főpolgármester azt hiszi, neki mindent szabad. Karácsony Gergely gondolkodás nélkül sétált át a piroson, aztán ült be a sofőrje mellé a tilosban parkoló autójába.
Karácsony Gergely főpolgármestert hétfő reggel egy zebránál kapták lencsevégre. A főváros vezetője fogta magát és a piros lámpa ellenére átsétált a zebrán, ráadásul egy olyan utcában, ahol villamossínek futnak keresztül a gyalogátkelőn.
Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a főpolgármester átsétált a piros lámpán, majd beszállt tilosban, a járdán parkoló autójába.
Igen főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával.
– írta bejegyzésében Szentkirályi, majd megjegyezte, hogy Karácsony sofőrjének azért kellett a tilosban parkolnia, mert Budapesten nincsenek parkolók, s a P+R helyekből is kevés van. Emellett sem parkolóházat, sem pedig mélygarázst nem építtetett a hat év alatt és semmilyen formában nem segítette a budapesti közlekedés és parkolás helyzetét.
Most már értjük miért, ön megoldja így.
– zárta Facebook bejegyzését a budapesti Fidesz elnöke.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre