Brutális baleset Budapesten: teljesen lezárták az utat

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton, a Sima utca kereszteződésénél. A baleset következtében az egyik autó felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók végeznek műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP