Brutális baleset Budapesten: teljesen lezárták az utat

Az autó is felborult. Rohant a mentő a sérültekhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 19:08
Egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton, a Sima utca kereszteződésénél. A baleset következtében az egyik autó felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók végeznek műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

