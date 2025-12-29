Brutális baleset Budapesten: teljesen lezárták az utat
Az autó is felborult. Rohant a mentő a sérültekhez.
Egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton, a Sima utca kereszteződésénél. A baleset következtében az egyik autó felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók végeznek műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
