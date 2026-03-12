RETRO RÁDIÓ

Hányinger és fejfájás: hiába a napsütés, rengeteg tényező keseríti meg az életünket

A sorozatos frontok után az egymást követő anticiklonokkal kell megbirkóznia a szervezetünknek. Továbbra sem lélegezhetnek fel az időjárás-érzékenyek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 16:30
meteogyógyász időjárás tünetek

Hetek óta megterhelő időjárási hatások ostorozzák a szervezetünket. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint az allergiások és az időjárás-érzékenyek szempontjából megterhelő időszak még korántsem közelít a végéhez.

időjárás
Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint megterhelő időszakkal néznek szembe az időjárás-érzékenyek – Fotó: beküldött/ Pintér Ádám

„Sok évet kellene visszamenni a meteorológiai statisztikákban, hogy egy ilyen helyzetet találjunk, ami most uralkodik. A jelenlegi helyzetnek nagyon komoly meteogyógyászati következményei vannak” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

A sorozatos frontok után az egymást követő anticiklonokkal kell megbirkóznia a szervezetünknek, mindemellett a pollenszezon és a nagy napi hőingás is terhelő hatással van ránk. A napközbeni hőmérséklet a 20 Celsius-fokot is megközelítheti, de éjszakára 4 Celsius-fokig zuhanhat a hőmérő higanyszála.

A nagy napi hőingás folyamán az erős melegedő szakaszok nemcsak a fejfájósok számára megterhelőek, de az ő esetükben ez különösen komoly probléma. A fejfással, migrénnel küzdő emberek már gyakorlatilag két hete ki vannak téve a különféle terhelő hatásoknak

– mondta a meteogyógyász, aki szerint a fejfájás nagyon gyakori, de nem az egyedüli következmény.

„Általában még jelen van szédülés, hányinger, vérnyomás-ingadozás, és sok esetben ezekhez kapcsolódnak a szorongásos, pánikszerű reakciók is. Mindenhez még hozzájárul a magas légszennyezettség, magas porszennyezettség, sőt sivatagi por is.”

Erős fejfájást idézhet elő a nagy napi hőingás – Fotó: Unsplash

Még egy darabig velünk marad a megterhelő időjárás

„Továbbra is azt tapasztalhatjuk, hogy napközben erősen ingadozhat a vérnyomásunk, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok, görcsös folyamatok. Tehát egyáltalán nem jó ez az időszak, pedig szépen süt a nap”– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy ha tudjuk, akkor használjuk ki a pozitív hatásokat is. 

Aki tud, menjen ki a szabadba; kerülve az erősen szennyezett helyeket és időszakokat, és figyelembe kell venni az erősen növekvő pollenkoncentrációt is. Sokat jelent ez az immunrendszer erősödése és a D-vitamin természetes termelődése szempontjából is. Lassanként az UVB-sugárzás eléri azt az értéket, ami már a védekezési szintet fogja jelenteni

 – zárta a szakember.

 

