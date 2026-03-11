Nyáron több tornádó is lehet Magyarországon - Németh Lajos aggasztó helyzetről beszél

Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk szokatlan és szélsőséges időjárási jelenségeket. Bár pontosan még nem lehet megmondani, hogy milyen lesz az idei nyár, a tendencia aggasztó. Németh Lajos meteorológus elmondta, hogy a globális felmelegedés miatt nem kizárt, hogy idén nyáron több tornádó is lehet Magyarországon.

Egyre gyakoribbak a tornádók Magyarországon Fotó: Pexels

„Kialakulhat tornádó hazánkban is”

A tornádókat sokan inkább az Egyesült Államokkal azonosítják, ám az utóbbi években hazánkban is egyre gyakrabban észlelték őket. Míg korábban ritka jelenségnek számítottak, ma már nyaranta akár fél tucat esetet is regisztrálhatnak a meteorológusok. Az ilyen forgószeleket azonban csak néhány nappal korábban lehet előrejelezni, ezért különösen nehéz felkészülni rájuk.

„Tagadhatatlan, hogy évről-évre emelkedik a hőmérséklet az egész világon, nálunk is megfigyelhető, hogy a globális felmelegedés következtében növekszik az időjárási szélsőségek száma”– kezdte Németh Lajos meteorológus a Metropolnak.

Melegebb az óceán, gyakoribbak a viharciklonok, sűrűbb a szupercellák kialakulása, ezért kedvezőbbek a meteorológiai feltételek ahhoz, hogy nyáron hazánkban is kialakuljon tornádó

- folytatta Németh Lajos, aki hozzátette:

A tornádó nagy pusztításokat okoz. A meteorológiának pedig pontosan az a legalapvetőbb feladata, hogy megpróbálja az adott időjárási helyzetben megmondani, hogy milyen területen és hol jelenik meg a tornádó. Volt olyan, hogy az utca egyik oldalán 100 km/órás szél fújt, a másik oldalon pedig a fák is alig rezdültek meg. Ezeknek a tornádóknak pont ez a sajátossága, hogy viszonylag kis területen, hatalmas energia halmozódott fel, ezért nagy a pusztítása. Élet-és vagyonvédelmi szempontból is nagy kihívás a meteorológusoknak, hogy előrejelezzék, hogy hol valószínűsíthető tornádó

- folytatta a szakember.

Németh Lajos meteorológus a tornádókról beszél Fotó: Markovics Gábor

Halálos tornádók Magyarországon

Magyarországon már korábban is előfordultak pusztító forgószelek. A legerősebb tornádó 1924-ben csapott le. Bia és Vác között söpört végig és több halálos áldozatot is követelt. Nem kizárt, hogy még lesznek hasonló tornádók hazánkban. Németh Lajos azt tanácsolja, hogy érdemes figyelni az előrejelzéseket és a viharriasztásokat.