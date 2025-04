Németh Lajos számára nem kérdés, az ünnepeket a családdal tölti

Németh Lajos nagyon szereti, és elégedett jelenlegi életével, ugyanakkor szívesen nosztalgiázik is, anekdotázik is régi emlékeiről. Lapunknak mesélt gyermekkora húsvéti szokásairól, napjaink hagyományairól és szeretett unokáiról.

Németh Lajos szívesen emlékszik vissza a régi falusi népszokásokra Fotó: Mediaworks-archív

Németh Lajos: „Ma már nem így működik, de hát változnak a szokások”

Németh Lajos nyugdíjasként is igazán aktív mindennapokat él, hiszen amellett, hogy mozgalmas a családi élete és sok időt tölt unokáival, gyakran él két fő hobbijának, a túrázásnak és saját szakmájának. Várta már a tavaszt és az ünnepre is hagyományoknak megfelelően készül.

Aktív kisnyugdíjasként várjuk a húsvétot. A Magyarországon élő két unokánkat természetesen meglátogatjuk és meg is fogom locsolni őket. A Finnországban élő unokáimat majd csak nyáron fogom látni, így őket majd csak a Balaton hűsítő vizével fogom lelocsolni. Náluk egyébként most 20 cm hó van, így ők abban kereshetik majd a húsvéti tojásokat.

A meteorológus megosztotta, úgy látja, hogy egészen más a húsvét hagyományához való hozzáállás és ez sok tekintetben megmutatkozik. Mind közül kiemelte természetesen a locsolási szokásokat.

„Vámosmikolán születtem, ott akkoriban az osztálytársakkal mentem el locsolni ún. szagos vízzel, városiasabb nevén kölnivel. Illet elmenni az osztálytársakat is meglocsolni, a családtagokról nem is beszélve. Mára ez kihalóban van, az én unokáim is inkább már sikítanak egyet, hogy papa hagyj békén, mert hajat kell mosni” – osztotta meg emlékeit, majd hozzátette, természetesen végül az unokák is engednek az ünnepi szokásnak.

A régi locsolkodás azonban merőben más volt, erre így emlékszik az ország meteorológusa: „Nekünk üveg kölnivizünk volt gyerekkorunkban, de amikor kifogyott, akkor a patak vizéből töltöttük újra és szappant tettünk bele. Így szappanos vízzel folytattuk a locsolást. Sok volt a lány és sok helyre kellett menni. Ma már nem így működik, de hát változnak a szokások.”

Én még a régi őskövület nagypapa vagyok, aki belenőtt a népi szokásokba falun, amit nehezen felejtek. Nem is akarom elfelejteni.

Németh Lajos felesége természetesen egészen máshogy fogadja a kedves népi gesztust, mi több, ő ragaszkodik is ehhez az apró figyelmességhez, szokáshoz.