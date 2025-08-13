Váratlan bejelentés: 28 év után búcsúzik a képernyőtől a TV2 sztárja

Meglepő hírérkezett a TV2-től: augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta meghatározó arca volt a csatornának. Bár műsorvezetőként már nem láthatják őt a képernyőn, továbbra is szoros kapcsolatban marad az anyacsatornával: a háttérben aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában.

Búcsúzik a képernyőtől Pachmann Péter (Fotó: TV2)

Kiderült: Pachman Péter döntése mögött magánéleti okok állnak, a népszerű tévés az ősztől elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni, ami új időbeosztást és más fókuszt kíván. Mindez tehát nem visszavonulás, hanem tudatos váltás.

Az elmúlt 28 évben Pachmann Péter szakmai elhivatottsága, hitelessége és sokoldalúsága számtalan riportban, interjúban és élő műsorban mutatkozott meg. Nemcsak televíziósként, hanem íróként és tanárként is maradandót alkotott. Mostantól a háttérben, az Akadémia megújításának egyik kulcsszereplőjeként folytatja TV2-es pályafutását.

Több, mint tízezer adással és több tízezer szakmai kilométerrel a hátam mögött különösen nehéz ez a búcsú. Az életem több mint felét a TV2 képernyőjén töltöttem. Tapasztaltabb, bölcsebb – és boldogabb – lettem, mintha ez a hatalmas kaland nem lett volna az életem része. A napokban kaptam egy üzenetet egy nézőtől, aki elmesélte, hogy gyerekként a kilencvenes évek végén engem nézett, ma pedig már nős ember, akinek a kisfia lát reggelente a Mokkában. Ennél szebb visszajelzést nem is kaphattam volna

– idézte fel emlékeit Pachmann Péter.

Szalai Vivien, a TV2 Csoport Hírigazgatója így kommentálta a búcsút: „Pachmann Péter a TV2 alapító csapatának tagjaként hosszú éveken át stabil, megbízható szakmai jelenlétével járult hozzá az infotainment műsorok sikeréhez. Köszönjük elkötelezett munkáját.”