Jennifer Lopez Las Vegas-ban szexizett, nem tudod levenni a szemed a testéről
Óriási bejelentést tett az énekesnő. Tűzbe jöttek Jennifer Lopez rajongói.
Ki mondta, hogy ami Vegasban történik, az Vegasban is marad?! Jennifer Lopez az amerikai szerencsejáték fellegvárában, azon belül is Las Vegas-i a Caesars Palace-ban adott négy fergeteges show-t, amiben újragondolva szólnak a legnagyobb slágerei. Az elképesztő est emblematikus pillanatai pedig egy videómontázsban csúcsosodtak ki: J.Lo talán még sosem volt ennyire szexi, képtelenség levenni a tekintetedet a testéről és a szédítő fellépőruháiról. Ráadásuk az énekesnő a friss videó mellett egy hatalmas bejelentéssel is szolgált az Instagram-oldalán – tűzbe hozva a rajongóit.
Jennifer Lopez friss videója mindent visz
VEGAS! Köszönjük mindenkinek, aki eljött a The JLO Show-ra! Ez az első négy előadás elképesztő volt... Szerettem látni, ahogy énekelsz és táncolsz, és velem vagy a boldog korszakodban. Készülj fel a márciusra... Visszatérek!
– írta Jennifer Lopez a közösségi oldalán. A látotrtak kapcsán csak úgy röpködtek a bókok. Íme néhány:
Csodálatos voltál a színpadon. Minden műsor látványos volt!
Büszke vagyok rád, Vegas királynője
Megélni a gyerekkori álmaidat és látni, hogy milyen boldoggá tesz téged, annyira különleges! Boldog új évet bébi, NEM TUDOM kivárni, hogy tanúja legyek ennek a varázslatnak!
Mutatjuk Jennifer Lopez lélegzetelállítóan szexi és stílusos kedvcsináló videóját az Up All Night Live In Las Vegas show-jához!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre