Jennifer Lopez Las Vegas-ban szexizett, nem tudod levenni a szemed a testéről

Óriási bejelentést tett az énekesnő. Tűzbe jöttek Jennifer Lopez rajongói.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.08. 21:30
Jennifer Lopez Las Vegas szexi

Ki mondta, hogy ami Vegasban történik, az Vegasban is marad?! Jennifer Lopez az amerikai szerencsejáték fellegvárában, azon belül is Las Vegas-i a Caesars Palace-ban adott négy fergeteges show-t, amiben újragondolva szólnak a legnagyobb slágerei. Az elképesztő est emblematikus pillanatai pedig egy videómontázsban csúcsosodtak ki: J.Lo talán még sosem volt ennyire szexi, képtelenség levenni a tekintetedet  a testéről és a szédítő fellépőruháiról. Ráadásuk az énekesnő a friss videó mellett egy hatalmas bejelentéssel is szolgált az Instagram-oldalán – tűzbe hozva a rajongóit.

Jennifer Lopez Photocall du défilé de mode Christian Dior Haute-Couture automne-hiver 2024/2025 lors de la Fashion Week de Paris
Négy fergeteges show után Jennifer Lopez márciusban visszatér a Las Vegas-i Caesars Palace-ba (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto)

Jennifer Lopez friss videója mindent visz

VEGAS! Köszönjük mindenkinek, aki eljött a The JLO Show-ra! Ez az első négy előadás elképesztő volt... Szerettem látni, ahogy énekelsz és táncolsz, és velem vagy a boldog korszakodban. Készülj fel a márciusra... Visszatérek!

– írta Jennifer Lopez a közösségi oldalán. A látotrtak kapcsán csak úgy röpködtek a bókok. Íme néhány:

Csodálatos voltál a színpadon. Minden műsor látványos volt!

Büszke vagyok rád, Vegas királynője

Megélni a gyerekkori álmaidat és látni, hogy milyen boldoggá tesz téged, annyira különleges! Boldog új évet bébi, NEM TUDOM kivárni, hogy tanúja legyek ennek a varázslatnak! 

Mutatjuk Jennifer Lopez lélegzetelállítóan szexi és stílusos kedvcsináló videóját az Up All Night Live In Las Vegas show-jához!

 

