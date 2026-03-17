Érdaganat után újra a rajtnál: Talabér Emília nagy visszatérése

Talabér Emília újra versenyezni fog! Emit évekkel ezelőtt csodagyerekként ismerte meg az ország. Aztán jött a dráma: egy érdaganat miatt háromszor feküdt kés alá, bőrt transzplantáltak a karjáról a fülére és hosszú időre elszakították a versenypályától. De Emília nem az a fajta, aki a konyhában köt ki: most, 2026 tavaszán végre újra autóba ül és megmutatja, hogy a „Talabér-vér” nem válik vízzé.

Talabér Emília és apukája: itt tanította meg motorozni lányát fotó: beküldött/ Talabér Attila

Talabér Emíliát apukája ültette a "nyeregbe", aki maga is versenyző volt, csak ő két keréken, motoron. Emi ekkor még alig múlt kétéves. Mindössze négy és fél éves volt, amikor egy élményautózás után közölte az apukájával: ő nem motorozni akar, hanem autóversenyző lesz. Azóta profi felnőtteket és Európa-bajnoki esélyes fiatalokat utasított maga mögé. Ám az élet behúzta a kéziféket: egy veleszületett érdaganat növekedett a fülében a serdülőkorral, ami eleinte csak lüktetett, majd begyulladt, végül tarthatatlanná vált és műteni kellett. Nem is egyszer.

Eleinte gokart versenyeken, fiúk között indult fotó: beküldött/Talabér Attila

„Azt hittük, csak egy zsírcsomó”

A sokk akkor érte a családot, amikor az első beavatkozásnál kiderült, nagyobb a baj. Egy hormonális eredetű, jóindulatú daganat volt Emi fülében, amit hiába műtöttek ki, újból és újból visszanőtt.

Apukám sebésze nézte meg, azt hittük, zsírcsomó. Amikor a műtőben felnyitotta, elkezdett nagyon durván vérezni, ezért gyorsan visszazárta

- emlékezett vissza Emi. Végül a Tűzoltó utcai klinikán találtak egy érspecialistát. Három éve volt az első műtétje, azóta többször is kés alá kellett feküdnie Emíliának.

Rá egy évre ugyanúgy kiújult, és még egyszer műtöttek ugyanúgy februárban, aztán egy teljes évet, másfelet is kibírtam, és most decemberben ismét műtöttek. Az első műtétem után még egy szezonra vissza tudtam ülni a versenyautóba, majd utána jöttek a folyamatos műtétek, nem nagyon tudtam sisakot venni, és akkor el kellett engednem a versenyzést egy időre

- meséli elcsukló hangon Emi.

Tavaly év végén pedig plasztikázni is kellett a fülét, amit a lány lelkileg nehezen viselt. A karjáról kellett a bőrt átültetni, így a testén jelenleg több heg is van. A legfájdalmasabb mégsem a szike volt, hanem a kényszerpihenő.

Borzasztó nehéz volt lelkileg, a mai napig az. Most, decemberben műtöttek és csak most tudtam először sisakot venni. Két napja motorozom, de úgy kell feltennem a sisakot, hogy ne nyomja a fülemet... konkrétan úgy néz ki a szemem, mintha beütöttek volna, mert kidörzsölte a sisak széle, ahogy oldalasan próbáltam magamra erőszakolni

- mesélte tovább a lány.