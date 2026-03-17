Érdaganat után újra a rajtnál: Talabér Emília nagy visszatérése
Három súlyos műtét, bőrtranszplantáció és hosszú kényszerpihenő után a magyar autósport egyik legnagyobb ígérete végre újra a volán mögé ülhet. A 15 éves Talabér Emília visszatér és 2026 tavaszán az Alföld Kupán bizonyítja be, hogy a „Talabér-vér” és a hihetetlen akaraterő minden akadályt, még egy daganatos betegséget is képes legyőzni.
Talabér Emíliát apukája ültette a "nyeregbe", aki maga is versenyző volt, csak ő két keréken, motoron. Emi ekkor még alig múlt kétéves. Mindössze négy és fél éves volt, amikor egy élményautózás után közölte az apukájával: ő nem motorozni akar, hanem autóversenyző lesz. Azóta profi felnőtteket és Európa-bajnoki esélyes fiatalokat utasított maga mögé. Ám az élet behúzta a kéziféket: egy veleszületett érdaganat növekedett a fülében a serdülőkorral, ami eleinte csak lüktetett, majd begyulladt, végül tarthatatlanná vált és műteni kellett. Nem is egyszer.
„Azt hittük, csak egy zsírcsomó”
A sokk akkor érte a családot, amikor az első beavatkozásnál kiderült, nagyobb a baj. Egy hormonális eredetű, jóindulatú daganat volt Emi fülében, amit hiába műtöttek ki, újból és újból visszanőtt.
Apukám sebésze nézte meg, azt hittük, zsírcsomó. Amikor a műtőben felnyitotta, elkezdett nagyon durván vérezni, ezért gyorsan visszazárta
- emlékezett vissza Emi. Végül a Tűzoltó utcai klinikán találtak egy érspecialistát. Három éve volt az első műtétje, azóta többször is kés alá kellett feküdnie Emíliának.
Rá egy évre ugyanúgy kiújult, és még egyszer műtöttek ugyanúgy februárban, aztán egy teljes évet, másfelet is kibírtam, és most decemberben ismét műtöttek. Az első műtétem után még egy szezonra vissza tudtam ülni a versenyautóba, majd utána jöttek a folyamatos műtétek, nem nagyon tudtam sisakot venni, és akkor el kellett engednem a versenyzést egy időre
- meséli elcsukló hangon Emi.
Tavaly év végén pedig plasztikázni is kellett a fülét, amit a lány lelkileg nehezen viselt. A karjáról kellett a bőrt átültetni, így a testén jelenleg több heg is van. A legfájdalmasabb mégsem a szike volt, hanem a kényszerpihenő.
Borzasztó nehéz volt lelkileg, a mai napig az. Most, decemberben műtöttek és csak most tudtam először sisakot venni. Két napja motorozom, de úgy kell feltennem a sisakot, hogy ne nyomja a fülemet... konkrétan úgy néz ki a szemem, mintha beütöttek volna, mert kidörzsölte a sisak széle, ahogy oldalasan próbáltam magamra erőszakolni
- mesélte tovább a lány.
Tetoválással takarja el majd a műtétek nyomait
Emília már 15 éves, gyönyörű ifjú hölggyé érett, a hegeket a testén nőként nem egyszerű elfogadnia, nehezen viseli a látványt.
A kezemen egy borzasztó nagy heg marad egész életemben a transzplantáció miatt. Már megvan a terv, egy motoros tetoválással fogom lefedetni az alkaromat, hogy jobban el tudjam fogadni. Már meg is álmodtam és megvan a rajz, hogy milyen lesz.
Nem egyszerű nőként versenyezni
A versenypályán nem ismer kegyelmet. Emlékezetes marad az a pillanat, amikor egy Európa-kupa esélyes fiú apukája arra kérte, engedje el a gyerekét a rajtban. Emília válasza rövid volt: „Biztos, hogy nem, ez egy verseny! Ha megelőz, megelőz, ha nem, akkor így járt!" - zárta rövidre az apukával a beszélgetést.
A közösségi médiában viszont a mai napig kapja a „nőnek a konyhában a helye” típusú beszólásokat, de ezekkel nem foglalkozik. Ami számára fontos: a pályán kivívta a tiszteletet a férfiak körében, akik idővel teljesen elfogadták a gyönyörű autóversenyző társukat.
Látták, hogy törékeny kislány vagyok, lökdöstek... aztán bemutatkoztam a Talabér-véremmel és onnantól tisztelnek mindenhol.
A versenyzőtársai már elismerik, sőt olyan is volt, hogy egy rajtnál rá kellett várni, de Emiért még ezt is megtették.
Igazándiból nagyon kellett mosdóba mennem, de már volt a rajtelőkészítő és szóltam ott a zászlósnak, hogy nem lenne-e gond, ha én gyorsan elfutnék. Megkérdezte ott a versenytársakat, hogy tudnak-e várni a 40 fokban még két percet és aztán mondták, hogy persze, menjek gyorsan. Még jól is jött, mert valaki más is elszaladt a férfimosdóba
- emlékszik mosolyogva a lány.
Irány az Alföld Kupa!
A visszatérés már nincs messze: idén tavasszal az Alföld Kupán egy szériaautóból átalakított IV-es Golf kormánya mögött láthatjuk viszont Emit. Bár az érdaganat 19 éves koráig bármikor visszatérhet a hormonváltozás miatt, ő nem fél, inkább bizakodik, hogy most egy ideig nem lesz gond és azt csinálhatja, ami az élete: versenyezhet.
Fél évig most tuti jól vagyok, ezt az időt próbálom élvezni. Ki fogom hozni magamból a legtöbbet. Ha az orvosok azt mondták volna, soha többet nem versenyezhetek, mondtam volna nekik, hogy akkor hagyják az egészet a fenébe, felesleges a műtét, mert a versenyzést nem adom fel sohasem!
- jelentette ki boldogan Emi.
Az édesapa, Talabér Attila, aki régebben motorversenyző volt, bevallotta: bár félti a lányát, tudja, hogy ez az ő útja.
Én is motocross-oztam hosszú éveken keresztül, tudom, hogy mit jelent a verseny, tudom, mi az, hogy baleset, tudom, hogy mit kell elfogadjál, mielőtt beállsz egy technikai sportba, hogy versenyszerűen űzd. Ha beállsz a rajtgépbe, el kell fogadnod, hogy eltörhet a kezed vagy a lábad, vagy beütheted a fejedet.. .ezt el kell fogadni akkor. Ha emiatt nem engednénk versenyezni a lányunkat, sosem bocsátaná meg nekünk. De féltjük és imádkozunk érte, a versenyeken pedig háttal állunk a pályának...
- vallja be az édesapa.
Újra nyomhatja a gázpedált
Az édesapa végig lánya mellett volt a nehéz időkben, a kórházi kezelések és a gyógyulás alatt is. Most azonban már nem a műtétek, hanem a technikai felkészülés van soron. A család és főként Emília szerint eljött az idő, amire évek óta vártak.
Most végre ott tartunk, hogy ha minden igaz, újra versenyezhet
- tette hozzá az édesapa.
Emília előtt újra megnyílt az út a versenypályák felé. A 15 éves vagány lány most már készül az idei első megmérettetésére. A hosszú kihagyás után ez a verseny több lesz egy egyszerű futamnál: a bizonyíték arra, hogy a kényszerű szünet után ott tudja folytatni, ahol abbahagyta.
Azt gondolom, hogy mindenkinek példa lehet amit lányom csinál, hogy hogy kell felállni negyedszerre is, hogy kell felállni egy ilyen operáció- sorozat után. Most is, ahogy elkezdtünk beszélni róla, már Eminek könnyes lett a szeme...
Emília így tervezi a jövőt
Bár Emília jelenleg pénzügy-számvitelt tanul egy technikumban, bevallja: nem egy irodában képzeli el az életét.
Jó, ha van egy szakma, amivel bárhol elhelyezkedhetek, de én sporttal akarok foglalkozni
- beszél a jövőjéről Emi. A kényszerpihenő alatt sem ült tétlenül: fitneszezett és súlyokat emelt, hogy formában maradjon. Tervei szerint fitnesz instruktor vagy személyi edző lesz, de nem is akármilyen: speciális „szárazedzéseket” szeretne összeállítani autó- és motorversenyzőknek, valamint extrém sportolóknak.
Emi nehéz időszakon van túl, alig várja ezt a mostani autóversenyt. De most nem feltétlenül a győzelem a legfontosabb számára, hanem az, hogy újra érezze az adrenalinlöketet. Ő most a nagy újrakezdő, aki ráadásul egyedüli nőként fog a kupán a korosztályában rajthoz állni. Bizonyítani már bizonyította, hogy számára nincs lehetetlen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre