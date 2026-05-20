Felháborító: emiatt az apróság miatt rúgták ki a fogyatékkal élő férfit
Egy korábbi betegsége miatt volt betegállományban. A férfit alaptalan indokkal rúgták ki.
Alaptalan indokkal rúgtak ki egy fogyatékkal élő férfit. A munkáltató azt állította, hogy a kirúgott férfi a betegállománya alatt másik munkahelyen dolgozott. A feltevés alaptalan volt, mert a férfi betegségéből adódóan nem is lett volna képes másik munkahelyen dolgozni. A cégnek most hatalmas összegű kártérítést kell kifizetnie a kirúgott férfi számára.
Alaptalan indokkal bocsátották el
Több mint 300 ezer font (mintegy 135 millió forint) kártérítést ítéltek meg egy brit férfinak, akit munkaadója téves feltételezések alapján bocsátott el, miután betegszabadsága alatt megfigyelés alá helyezték. Az 59 éves Alan Jones még 2019 októberében vesztette el az állását egy üveggyártó cégnél. A férfi 1983 óta dolgozott a gyárban, akit idővel csoportvezetővé léptettek elő. Jonesnak súlyos kötelezettségszegésre hivatkozva mondtak fel azután, hogy a gyár vezetői azt állították, hogy Jones a betegállománya alatt másik munkahelyen dolgozott.
A munkaügyi bíróságon derült ki, hogy Jones korábbi daganatos betegsége miatti sugárkezelés idegkárosodást okozott, amely jelentős izomveszteséggel járt a vállában. Jones emellett depresszióval is küzdött, s ezek együttese tette a férfit munkaképtelenné. A felek egyetértettek abban, hogy a férfi fogyatékossággal élőnek minősül.
Azután indított megfigyeléseket a cég a férfi ellen, miután olyan jelentések születtek, hogy Jones munkavédelmi cipőben jár és fizikai tevékenységeket végez. A róla készült felvételeken azonban az volt látható, ahogy Jones egy jó barátját kíséri el egy mezőgazdasági ügyben, s rövid időre felemel egy kisebb zsák krumplit, valamint egy slagot is átad a barátjának. A vállalat ezt bizonyítéknak használta arra, hogy Jones más helyen dolgozik, és olyan tevékenységeket végez, amelyek ellent mondanak a betegállománynak.
A bíróság megállapította, hogy a cég nem szerzett be friss orvosi szakvéleményt azelőtt, hogy meghozta volna a döntését az elbocsátásról. Jones a Unite szakszervezet támogatásával, illetve a Thompsons Solicitors jogi képviseletével indított pert, és 2021-ben neki adtak igazat a bíróságon, kimondva, hogy a korábbi munkahelye téves feltételezések alapján járt el a férfi kirúgásakor, ami közvetlen összefüggésben állt a fogyatékosságával.
Az eset rávilágít a munkavállalók védelmére
A bíróság döntése szerint a kirúgás diszkriminációnak minősül Jones ügyében. A vállalat fellebbezett, amit 2023 áprilisában elutasítottak. A bíróság kiemelte, hogy a munkáltatók nem hagyatkozhatnak feltételezésekre vagy megfigyelésekre megfelelő orvosi bizonyítékok helyett. A céget végül az ítélet nyomán összesen 329 ezer font (kb. 148 millió forint) kártérítés megfizetésére kötelezték.
Jones elmondta, hogy az elmúlt hat év rendkívül megterhelő volt a számára. „Évtizedeket adtam a cégnek. Amikor munkaképtelenné váltam, támogatást vártam, nem pedig gyanakvást, és végképp azt nem, hogy valótlan okok miatt elbocsássanak” – mondta, majd hozzátette, hogy
olyan érzés volt, mintha célkeresztbe kerültem volna. Amikor megtudtam, hogy megfigyeltek, az mélyen megrázott. Megalázónak és igazságtalannak éreztem.
Jones hangsúlyozta, hogy családja és a szakszervezet támogatása nélkül képtelen lett volna végig vinni az ügyet. Szerinte az ő esete rávilágít arra, hogy mennyire fontos is a munkavállalók védelme, valamint a tisztességes bánásmód biztosítása – olvasható a Mirror cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre