"Sokan sírnak a meghatottságtól" – egy mozgássérült kislány kérdése indította útjára Budapest legkülönlegesebb futóversenyét

Van egy olyan különleges futóverseny, ahol nem a gyorsaság, hanem a részvétel számít, és mindenki győztes, aki elindul. Szilvássy Dóri konduktor és gyógypedagógus negyedik éve bizonyítja, hogy a mozgáskorlátozott és sérült gyermekek számára is fontos lehet egy futóverseny, ahol nem kifejezetten a testüknek, mint inkább a lelküknek tesz jót a sport.

Különleges futóverseny: A fogyatékkal élő gyermekek futóversenyére várják a szurkolókat is

„Én mikor futhatok?” – ez a kérdés indította el a különleges futóversenyt

Kacifántos futóverseny – így becézi megálmodója, Dóri a megmozdulást. Az egyedülálló futóverseny a Rákospalotai Fejlesztőház saját rendezvénye, ami évről évre egyre több fogyatékkal élő gyermeket vonz és megszólítja a családjukat.

A futóverseny története egy egyszerű kérdéssel kezdődött. A konduktor, aki maga is lelkes futó, egyik alkalommal a fejlesztőházban mesélt a versenyeiről a gyerekeknek, amikor egy mozgássérült kislány felnézett rá és feltette azt a bizonyos ötletadó kérdést:

De jó neked, Dóri! Én mikor futhatok? Mikor lesz olyan verseny, amin én is futhatok?

Abban a pillanatban eldőlt minden. Dóri tudta: meg kell teremtenie ezt a különleges lehetőséget a kis pácienseinek. Válasza rögtön érkezett is:

Hamarosan, akkor kell csinálni egy ilyet!

– meséli büszkén Dóri. Nem sokkal később pedig meg is csinálta.

Szilvássy Dóri évek óta fut, 4. éve pedig lelkes szervezője a Kacifántos Futásnak

Idén már a negyedik ilyen alkalom lesz, ahol fogyatékkal élő gyermekek és szüleik futhatnak, ami nagyon jót tesz nekik.

Elképesztően büszkék magukra ezek a gyerekek. Van, akinek a 400 méter megtétele is rettenetesen nagy erőfeszítés, de a szurkolók végig kiabálnak: ha valakinek két perc kell, akkor két percig, ha tíz, akkor tíz percig biztatják őket. Látni kéne az arcokat, amikor másnap viszik be büszkén az érmeket az óvodába, iskolába... Szárnyalnak a boldogságtól.

Minden résztvevő kap ajándékot, aki teljesíti a 400 méteres távot

Az összetartozás ereje – Egymásba kapaszkodva

Itt nincsenek korlátok: van, aki bicegve, van aki járókerettel és van, aki kézen fogva, egymásba kapaszkodva teszi meg a távot.

Még a kerekesszékeseknek is saját futamuk van, ahol gyakran az én nagy gyerekeimet vagy az egészséges társaikat kérik fel a mozgássérült gyerekek: Légy szíves, te legyél a kísérőm, te toljál engem! Ilyenkor sokan sírnak a meghatottságtól, mert úgy érzik, hogy nincs köztük különbség, csak tiszta szeretet és akarat

– meséli Dóri. Ő nem csupán szakemberként, hanem érintett édesanyaként is szívét-lelkét beleadja a szervezésbe. Fia, Simon egy születése óta fennálló agyi fejlődési rendellenességgel él, mégis ő a család egyik legfőbb motorja.