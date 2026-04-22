"Sokan sírnak a meghatottságtól" – egy mozgássérült kislány kérdése indította útjára Budapest legkülönlegesebb futóversenyét
Egyetlen gyermeki kérdés elég volt ahhoz, hogy Budapest egyik legmeghatóbb sporteseménye megszülessen. Ez a különleges futóverseny mára közösséggé kovácsolta a sérült gyermekeket és családjaikat, bebizonyítva, hogy a rajtvonalnál mindannyian egyenlő eséllyel indulnak a boldogságért.
Van egy olyan különleges futóverseny, ahol nem a gyorsaság, hanem a részvétel számít, és mindenki győztes, aki elindul. Szilvássy Dóri konduktor és gyógypedagógus negyedik éve bizonyítja, hogy a mozgáskorlátozott és sérült gyermekek számára is fontos lehet egy futóverseny, ahol nem kifejezetten a testüknek, mint inkább a lelküknek tesz jót a sport.
„Én mikor futhatok?” – ez a kérdés indította el a különleges futóversenyt
Kacifántos futóverseny – így becézi megálmodója, Dóri a megmozdulást. Az egyedülálló futóverseny a Rákospalotai Fejlesztőház saját rendezvénye, ami évről évre egyre több fogyatékkal élő gyermeket vonz és megszólítja a családjukat.
A futóverseny története egy egyszerű kérdéssel kezdődött. A konduktor, aki maga is lelkes futó, egyik alkalommal a fejlesztőházban mesélt a versenyeiről a gyerekeknek, amikor egy mozgássérült kislány felnézett rá és feltette azt a bizonyos ötletadó kérdést:
De jó neked, Dóri! Én mikor futhatok? Mikor lesz olyan verseny, amin én is futhatok?
Abban a pillanatban eldőlt minden. Dóri tudta: meg kell teremtenie ezt a különleges lehetőséget a kis pácienseinek. Válasza rögtön érkezett is:
Hamarosan, akkor kell csinálni egy ilyet!
– meséli büszkén Dóri. Nem sokkal később pedig meg is csinálta.
Idén már a negyedik ilyen alkalom lesz, ahol fogyatékkal élő gyermekek és szüleik futhatnak, ami nagyon jót tesz nekik.
Elképesztően büszkék magukra ezek a gyerekek. Van, akinek a 400 méter megtétele is rettenetesen nagy erőfeszítés, de a szurkolók végig kiabálnak: ha valakinek két perc kell, akkor két percig, ha tíz, akkor tíz percig biztatják őket. Látni kéne az arcokat, amikor másnap viszik be büszkén az érmeket az óvodába, iskolába... Szárnyalnak a boldogságtól.
Az összetartozás ereje – Egymásba kapaszkodva
Itt nincsenek korlátok: van, aki bicegve, van aki járókerettel és van, aki kézen fogva, egymásba kapaszkodva teszi meg a távot.
Még a kerekesszékeseknek is saját futamuk van, ahol gyakran az én nagy gyerekeimet vagy az egészséges társaikat kérik fel a mozgássérült gyerekek: Légy szíves, te legyél a kísérőm, te toljál engem! Ilyenkor sokan sírnak a meghatottságtól, mert úgy érzik, hogy nincs köztük különbség, csak tiszta szeretet és akarat
– meséli Dóri. Ő nem csupán szakemberként, hanem érintett édesanyaként is szívét-lelkét beleadja a szervezésbe. Fia, Simon egy születése óta fennálló agyi fejlődési rendellenességgel él, mégis ő a család egyik legfőbb motorja.
Számukra nem is volt kérdés, hogy idén is együtt vágnak neki a 400 méteres távnak: anya és fia egymásba kapaszkodva, közösen küzdik le az akadályokat, megmutatva a világnak, hogy a szeretet és az akarat minden korlátot ledönt. De a fiú már egyedül is megtette a távot, akkora akaratereje van.
Itt mindenki győztes
A verseny már nem csupán házi rendezvény, mára már igazi sporteseménnyé nőtte ki magát. Mindez egy véletlen találkozásnak köszönhető. Dóri a fiával, Simonnal éppen egy sportboltban vásárolt, amikor egyszer csak Simon – aki közvetlen és szeret barátkozni – szóba elegyedett egy férfival, nem is tudta, hogy kivel! Kocsis Árpád volt az, a BSI (Budapesti Sportiroda) vezetője, akivel Dóri is váltott néhány szót. A férfi annyira meghatódott Simon közvetlenségétől és a kezdeményezéstől, hogy azóta igazi rajtkapu, célkapu és profi befutócsomagok várják a sérült gyermekeket. Minden van, ami egy hagyományos versenyen is: rajtszám, érem és ami a legfontosabb, egy fantasztikus szurkolótábor, akik az utolsó versenyzőt is ugyanazzal a lelkesedéssel biztatják, mintha olimpiai bajnok lenne.
Dóri elmesélte, hogy a második évben picit továbbgondolta a programot és megkereste a közeli lakóotthont, ahol down-szindrómások laknak, hogy bővítsék a „kacifántos” futók táborát.
A fejlesztőháztól nem messze van a Down Alapítványnak egy lakóotthona. Rájuk írtam, hogy tudom, ők már felnőttek, de nagyon sok szeretettel várjuk őket is. Azóta egy tizenkét fős különítménnyel mindig eljönnek. Annyira aranyosak ezek a Down-szindrómás felnőttek! Tényleg ott mennek, futnak és végig lelkesen biztatják egymást. Nálunk 1-től 99 éves korig tényleg bárki beszállhat a futásba
– meséli lelkesen Dóri.
Indul a „szülőfutam”
A rendezvény nem titkolt célja az elfogadás. Bár a fókusz a sérült gyerekeken van, jönnek az egészséges testvérek, sőt, a környékbeli lakók is.
Ez egy szemléletformálás. Sokan csak itt döbbennek rá, mennyi szeretet és akaraterő van ezekben a gyerekekben
– magyarázza a szervező.
És hogy a szülők se maradjanak ki: a végén jön az Anyafutam és az Apafutam. Tavaly már profi futócipőben, rajtra készen álltak az apukák, hogy megmutassák: a család egysége mindennél erősebb.
Hihetetlen látni, hogy mennyire komolyan veszik ezt, sokan hónapokig készülnek, edzenek is rá. Jó ezt megélni, átélni
– meséli Szilvássy Dóri.
Ott a helyed!
Ha szeretnél részese lenni ennek a csodának, vagy csak biztatnád a kis hősöket, április 26-án irány a stadion! A nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, hogy mindenki kaphasson érmet a célban.
- Időpont: Április 26. (vasárnap), 8:30–12:00
- Helyszín: Budai II. László Stadion
- Nevezés: Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Rákospalotai Fejlesztőház Facebook-oldalán ITT tudsz jelentkezni.
Idén Budapesten, a Budai II. László Stadionban április 26-án ismét különleges energiák szabadulnak fel. Az Észvesztő Fejlesztő Futóverseny nem csupán egy sportesemény: itt a járókeretből "szárnyak", a kerekesszékből pedig "versenyautó" lesz a kijelölt 400 méteren. A közös sportolás és a verseny izgalma olyan lelki pluszt ad, amelyből a hétköznapok küzdelmeihez is erőt meríthetnek.
