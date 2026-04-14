Ezek Magyarország legszebb helyei, amit még tavasszal érdemes megnézni – Galéria

A tavasz az egyik legjobb időszak arra, hogy felfedezzük Magyarország természeti kincseit. A túraszezon idején a friss, zöld lombok, a nyíló virágok és a kellemes időjárás, tökéletes környezetet biztosítanak egy-egy tartalmas kiránduláshoz. Összegyűjtöttünk néhány különleges túracélt és aktuális programot, amelyek garantáltan feltöltenek energiával.

Túraszezon két keréken: tökéletes családi program a szép időben. Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Túraszezon: megújult a Pilis

A Boldog Özséb kilátó alatt egy új kilátópont került kialakításra, amely még közelebbi kapcsolatot ad a tájjal. A Pilisi Parkerdőben az egyik legnépszerűbb erdei bringaútja is megújult, így a túrázás mellett a kerékpározás szerelmesei is új élményekkel gazdagodhatnak. A zsindelyes házak környéke különleges hangulatot ad a túrának.

Túraszezon: a Hortobágy is életre kel tavasszal

A Hortobágyi Vadaspark, április második felében számos izgalmas programmal várja a látogatókat:

Április 18. – Csillagfényes esti séta és csillagles

Április 19. – Föld napi madarásztúra

Április 20–24. – Fenntarthatósági témahét

Április 25. – Szent György napi Kihajtási Ünnep, Kézműves vásár és Világörökségünk a Puszta Napja

Április 26. – Vezetett túra a Föld napja alkalmából

Április vége – Orchidea túra

Ezek a programok kiváló lehetőséget adnak arra, hogy szakértő vezetéssel ismerjük meg a puszta élővilágát.

Irány a természet Budapesttől nyugatra! – különleges tavaszi túracélok

A Gerecse peremén futó rövid túra, látványos sziklaszirtjeiről kínál páratlan kilátást a Dunára és a környező dombokra. Ideális választás, ha nem szeretnél hosszú túrát, de mégis különleges panorámára vágysz. Szintén Budapesttől nyugatra található a Cuha-völgy szurdoka, amely igazi kaland a természet szerelmeseinek: sziklák, patakok és vadregényes ösvények váltják egymást. Tavasszal különösen ajánlott felkeresni a sümegi vár környékét, ahol a virágzó növényzet és a középkori erőd látványa együtt nyújt felejthetetlen élményt.

A Bükk csodái

A Bükk-hegység számos, ikonikus túraútvonallal vár. A Bél-kő lenyűgöző sziklakilátás és egyedi táj a kirándulók számára. A Szalajka-völgy – vízesések, erdei vasút és festői környezetet tár elénk. Az Őr-kő és Kelemen széke mellett pedig további történelmi jelentőségű hegyormok várnak minket a Bükkben, lélegzetelállító panorámával. Ezek a túrák nemcsak természeti szépségük miatt különlegesek, hanem kulturális és történelmi értékeket is hordoznak.

