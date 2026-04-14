RETRO RÁDIÓ

Ezek Magyarország legszebb helyei, amit még tavasszal érdemes megnézni – Galéria

Csodák nyomában! Ezek a legszebb kirándulóhelyek Magyarországon, a túraszezonban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 14:00
tavasz Magyarország kirándulás

A tavasz az egyik legjobb időszak arra, hogy felfedezzük Magyarország természeti kincseit. A túraszezon idején a friss, zöld lombok, a nyíló virágok és a kellemes időjárás, tökéletes környezetet biztosítanak egy-egy tartalmas kiránduláshoz. Összegyűjtöttünk néhány különleges túracélt és aktuális programot, amelyek garantáltan feltöltenek energiával.

Túraszezon két keréken: tökéletes családi program a szép időben. Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Túraszezon: megújult a Pilis

A Boldog Özséb kilátó alatt egy új kilátópont került kialakításra, amely még közelebbi kapcsolatot ad a tájjal. A Pilisi Parkerdőben az egyik legnépszerűbb erdei bringaútja is megújult, így a túrázás mellett a kerékpározás szerelmesei is új élményekkel gazdagodhatnak. A zsindelyes házak környéke különleges hangulatot ad a túrának.

@gorbelabda A Pilis-tetőn, közvetlenül a Boldog Özséb kilátó alatt található ez az új kilátó pont. Ebben a szép időben tökéletes választás volt egy kirándulásra. 10km / 560m szint #kirándulás #hikingadventures #pilis #insta360x4 ♬ original sound - House Music Junkies

Túraszezon: a Hortobágy is életre kel tavasszal

A Hortobágyi Vadaspark, április második felében számos izgalmas programmal várja a látogatókat: 

  • Április 18. – Csillagfényes esti séta és csillagles 
  • Április 19. – Föld napi madarásztúra 
  • Április 20–24. – Fenntarthatósági témahét 
  • Április 25. – Szent György napi Kihajtási Ünnep, Kézműves vásár és Világörökségünk a Puszta Napja 
  • Április 26. – Vezetett túra a Föld napja alkalmából 
  • Április vége – Orchidea túra 

Ezek a programok kiváló lehetőséget adnak arra, hogy szakértő vezetéssel ismerjük meg a puszta élővilágát. 

Irány a természet Budapesttől nyugatra! – különleges tavaszi túracélok

A Gerecse peremén futó rövid túra, látványos sziklaszirtjeiről kínál páratlan kilátást a Dunára és a környező dombokra. Ideális választás, ha nem szeretnél hosszú túrát, de mégis különleges panorámára vágysz. Szintén Budapesttől nyugatra található a Cuha-völgy szurdoka, amely igazi kaland a természet szerelmeseinek: sziklák, patakok és vadregényes ösvények váltják egymást. Tavasszal különösen ajánlott felkeresni a sümegi vár környékét, ahol a virágzó növényzet és a középkori erőd látványa együtt nyújt felejthetetlen élményt. 

A Bükk csodái 

A Bükk-hegység számos, ikonikus túraútvonallal vár. A Bél-kő lenyűgöző sziklakilátás és egyedi táj a kirándulók számára. A Szalajka-völgy – vízesések, erdei vasút és festői környezetet tár elénk. Az Őr-kő és Kelemen széke mellett pedig további történelmi jelentőségű hegyormok várnak minket a Bükkben, lélegzetelállító panorámával. Ezek a túrák nemcsak természeti szépségük miatt különlegesek, hanem kulturális és történelmi értékeket is hordoznak.

A képeket a gyönyörű tájakról itt tudod megnézni:

Ezekre a helyekre menj tavasszal – garantáltan feltölt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
