Sokkoló videón a csongrádi horror: tehetetlen volt gyanútlan autós
Borzalmas, filmszerű jelenetek játszódtak le a 451-es főúton Csongrádnál, ahol egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség majdnem egy ember életébe került. A Budapesti Autósok portálján megjelent vérfagyasztó fedélzeti kamerás felvételen tűpontosan látszik az a pillanat, amikor egy vétlen autós és egy motoros gigantikus erővel egymásnak csapódik. Ez a megrázó motoros baleset sajnos egy kőkemény és véres figyelmeztetés mindenkinek.
A jó idő beköszöntével gőzerővel beindult a motoros szezon, az utakon pedig a legkisebb hiba is végzetes lehet. Erre kiváló példa az a motoros baleset, amely nemrég történt Csongrádnál a 451-es főúton, és amelyet rögzített egy arra járó autós fedélzeti kamerája. A vérfagyasztó képsorokat a Budapesti Autósok YouTube-csatornája osztotta meg, mi pedig megkerestük a Kreszprofesszort, hogy elemezze ki nekünk ki és hol hibázott és egyáltalán: hogyan közlekedjünk, miközben dübörög a motoros szezon?
Videón a horror: tehetetlenül repült a szélvédőre a motoros baleset okozója
A videó alapján a dráma Csongrádon, a Szentes felé vezető szakaszon bontakozott ki. Egy személyautó szabályosan haladt az úton, amikor szemből egy piros autó érkezett, mögötte pedig szorosan egy motoros.
A kétkerekű sofőrje hirtelen, nagy ívben balra akart bekanyarodni, ám valamiért teljesen benézte a szemből, egyenesen és szabályosan érkező gépkocsit.
Az ütközés elkerülhetetlen volt: a motoros hatalmas sebességgel csapódott az autó elejének, majd tehetetlenül, mint egy rongybaba repült fel a levegőbe, és egyenesen a kocsi szélvédőjére zuhant. Bár a baleset pontos körülményeit a hatóságok még gőzerővel vizsgálják, a felvétel alapján csoda, hogy nem történt azonnali tragédia.
Megszólalt a Kreszprofesszor: a motoros két hatalmasat hibázott!
Mivel a tavaszi és nyári hónapokban ugrásszerűen megnő a kétkerekűek száma az utakon, lapunk megkereste az ország legismertebb közlekedési szakemberét, Pető Attilát, a Kreszprofesszort, hogy elemezze a csongrádi esetet és adjon életmentő tanácsokat a szezonra. A szakértő nem köntörfalazott, a videót látva kerek perec kimondta a kemény igazságot.
Ebben az esetben abszolút a motoros a hunyó, aki két hibát is elkövetett: egyrészt nem adott elsőbbséget balra kanyarodásnál a szembe jövőnek. Másrészt pedig rossz helyről is sorolt be, hiszen neki ott kellett volna lennie, ahol a másik motoros állt, azaz az út közepén. A KRESZ ugyanis azt mondja, hogy a felezővonalról kell balra kanyarodni. Ebben a helyzetben, amikor az autós észreveszi a motorost, már semmit sem tud csinálni
– hívta fel a figyelmet a durva szabálytalanságra a szakember.
A Kreszprofesszor szerint ez a motoros baleset rávilágít egy sokkal általánosabb problémára is, ami nyáron rengeteg életet követel az utakon, és ami ellen az autósoknak is tenniük kell.
„A legtöbb motorosbaleset azért van, mert mondjuk egy elsőbbségadás kötelező táblánál balra nézek, autóra számítok, nem látom, elindulok és közben jön a motoros. Tehát nyáron, amikor már javában tart a motoros szezon, én mindig azt mondom, hogy egy főútra ráhajtva kétszer is nézzünk körül, pont azért, hogy a motorost is vegyük észre. Ez általános elv legyen autós szemmel nézve a motorosok felé” – zárta szavait Pető Attila.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre