Sokkoló videón a csongrádi horror: tehetetlen volt gyanútlan autós

A jó idő beköszöntével gőzerővel beindult a motoros szezon, az utakon pedig a legkisebb hiba is végzetes lehet. Erre kiváló példa az a motoros baleset, amely nemrég történt Csongrádnál a 451-es főúton, és amelyet rögzített egy arra járó autós fedélzeti kamerája. A vérfagyasztó képsorokat a Budapesti Autósok YouTube-csatornája osztotta meg, mi pedig megkerestük a Kreszprofesszort, hogy elemezze ki nekünk ki és hol hibázott és egyáltalán: hogyan közlekedjünk, miközben dübörög a motoros szezon?

A Csongrád közelében történt motoros baleset ismét rávilágított arra, hogy sokkal körültekintőbben kell közlekedniük a forgalomban részt vevőknek a motoros szezon alatt. Fotó: Oktay Köseoğlu / Pexels (illusztráció)

Videón a horror: tehetetlenül repült a szélvédőre a motoros baleset okozója

A videó alapján a dráma Csongrádon, a Szentes felé vezető szakaszon bontakozott ki. Egy személyautó szabályosan haladt az úton, amikor szemből egy piros autó érkezett, mögötte pedig szorosan egy motoros.

A kétkerekű sofőrje hirtelen, nagy ívben balra akart bekanyarodni, ám valamiért teljesen benézte a szemből, egyenesen és szabályosan érkező gépkocsit.

Az ütközés elkerülhetetlen volt: a motoros hatalmas sebességgel csapódott az autó elejének, majd tehetetlenül, mint egy rongybaba repült fel a levegőbe, és egyenesen a kocsi szélvédőjére zuhant. Bár a baleset pontos körülményeit a hatóságok még gőzerővel vizsgálják, a felvétel alapján csoda, hogy nem történt azonnali tragédia.

Megszólalt a Kreszprofesszor: a motoros két hatalmasat hibázott!

Mivel a tavaszi és nyári hónapokban ugrásszerűen megnő a kétkerekűek száma az utakon, lapunk megkereste az ország legismertebb közlekedési szakemberét, Pető Attilát, a Kreszprofesszort, hogy elemezze a csongrádi esetet és adjon életmentő tanácsokat a szezonra. A szakértő nem köntörfalazott, a videót látva kerek perec kimondta a kemény igazságot.

Ebben az esetben abszolút a motoros a hunyó, aki két hibát is elkövetett: egyrészt nem adott elsőbbséget balra kanyarodásnál a szembe jövőnek. Másrészt pedig rossz helyről is sorolt be, hiszen neki ott kellett volna lennie, ahol a másik motoros állt, azaz az út közepén. A KRESZ ugyanis azt mondja, hogy a felezővonalról kell balra kanyarodni. Ebben a helyzetben, amikor az autós észreveszi a motorost, már semmit sem tud csinálni

– hívta fel a figyelmet a durva szabálytalanságra a szakember.