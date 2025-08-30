RETRO RÁDIÓ

Baleset Nemesnádudvaron: roncsok mindenütt, esély sem volt megmenteni a motoros életét

Hiába rohantak a mentők, már nem tehettek semmit. Megrázó részletek a nemesnádudvari balesetről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 07:45
Súlyos motoros balesethez riasztották a mentőket a Bács-Kiskun vármegyei Nemesnádudvarra, ahol egy motoros egy szemből érkező autóval karambolozott. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a motoros métereket repült. Sajnos a sérülései is rendkívül súlyosak voltak: a mentők hiába érkeztek ki pillanatok alatt, a férfi életét már nem lehetett megmenteni, még a helyszínen elhunyt.

Halálos baleset történt Nemesnádudvaron
Halálos baleset történt Nemesnádudvaron  Fotó: TV2

A Tények beszámolója szerint a baleset azért történt, mert az autós a szemből érkező motoros elé kanyarodott. A férfi újraélesztését egyébként egy épp arra járó mentődolgozó kezdte meg. Eközben esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre – sajnos mindhiába.

Videón a nemesnádudvari baleset részletei

 

