Baleset Nemesnádudvaron: roncsok mindenütt, esély sem volt megmenteni a motoros életét

Hiába rohantak a mentők, már nem tehettek semmit. Megrázó részletek a nemesnádudvari balesetről.
Súlyos motoros balesethez riasztották a mentőket a Bács-Kiskun vármegyei Nemesnádudvarra, ahol egy motoros egy szemből érkező autóval karambolozott. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a motoros métereket repült. Sajnos a sérülései is rendkívül súlyosak voltak: a mentők hiába érkeztek ki pillanatok alatt, a férfi életét már nem lehetett megmenteni, még a helyszínen elhunyt.
A Tények beszámolója szerint a baleset azért történt, mert az autós a szemből érkező motoros elé kanyarodott. A férfi újraélesztését egyébként egy épp arra járó mentődolgozó kezdte meg. Eközben esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre – sajnos mindhiába.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.