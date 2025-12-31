RETRO RÁDIÓ

Medvetánc, whiskey, hullámlovaglás: furcsa szilveszteri hagyományok, amikről nem hallottál

Hamarosan itt a szilveszter, és bizony ilyenkor sokféle népi hagyomány van, amiket tartani szoktak. Mutatjuk a legfurcsább újévi hiedelmeket, amiktől garantáltan leesik az állad!

Szerző: E. R. A.
Létrehozva: 2025.12.31. 19:00
szilveszter újév hagyomány babona

Nemcsak pezsgőt bontanak az emberek szilveszterkor, hanem sokféle más módon ünneplik az újév eljövetelét. Ahány nemzet, annyiféle hagyománya van annak, hogyan köszöntik a következő évet. Mutatjuk a top5 legfurcsább szilveszteri hagyományt, amelyről tuti nem hallottál még!

újév
Nemcsak a tűzijátékkal köszöntik az újévet, hanem különböző hagyományokkal és babonákkal is / Képünk illusztráció: pexels.com

Újévi szokások

A különböző szilveszteri hiedelmek és szokások az újév első napjával függnek össze. A világban sokféle módon ünnepelnek ilyenkor – és bizony nemcsak a fékevesztett bulizásról, boldog pezsgőbontásról szól ez az időszak. Ezerféle szilveszteri szokás létezik, amelyeket sokan máig betartanak, mert azt gondolják róluk, hogy hatással lehet a következő évükre.

A különféle népi hiedelmekkel a többi között

  • egészséget, 
  • szerencsét, 
  • anyagi bőséget 
  • és boldogságot

szeretnének az emberek bevonzani.

Dobd, hajítsd, űzd!

Míg a magyaroknál a disznóhús vagy a lencse fogyasztása újévkor misztikus jelentéssel bír, hiszen bőséget hoz, a hangos zenélés, kántálás pedig az ártó szellemeket űzi el az életünkből, sok olyan nemzet van, akik még ennél is meglepőbb hiedelmeknek adnak teret szilveszterre.

Mutatjuk a top5 legkülönösebb népi hagyományt, amiket újév idején betartanak. Erre nem készültél fel!

A top5-ös listán:

  • Dánia,
  • Brazília, 
  • Skócia, 
  • Románia,
  • Észtország

szerepelnek.

A dánok szorgosan gyűjtik egész évben a tányérokat. Na persze nem azért, hogy aztán szépen sorakozzanak a vitrinben. Újévkor ezeket kézbe veszik, és a barátaik ajtaján széttörik. A hiedelem szerint minél több törött tányér van a bejáratod előtt, annál több barátod van.  

Broken,Plate,On,The,Kitchen,Floor
A dánok tényért törnek ebben az időszakban / Képünk illusztráció: Alfredo Peralta Garcia

Meglovagolják a hullámokat

A brazilok az újévi kívánságukat sajátosan teszik meg. Nem egy lapra írják rá, milyen álmuk váljon valóra a következő időszakban. Nem bizony! Ők fehérbe öltöznek, a tisztaságot szimbolizálva ezzel, majd a tengerparton 7-szer ugranak át egy hullámon, 7 kívánságot súgva. Ha nem tudnak átugrani a hullámokon, elúszott a szerencséjük.

Young,Ladies,Looking,The,New,Year's,Eve,Fireworks,In,Rio
A brazilok hullámokat lovagolnak a tűzijáték fényében / Képünk illusztráció: hbpro

Házhoz jön a szerencse

A skótok Hogmanay-nak nevezik a szilveszteri ünneplést. Több napon át, akár január 2-ig is szórakozással telik ez az időszak. Ilyenkor tűz körüli rituálékat végeznek, mint például az égő hordó gurítása, amivel az óévet búcsúztatják. Náluk szó szerint házhoz jön a szerencse: éjfél után az első vendég, aki átlépi a küszöböt, meghozza a szerencsét. Az ideális ha magas, sötét hajú férfi, lehetőleg szenet, whiskyt és kenyeret hoz ajándékba.

Medvebőrbe bújt újév

A románok odáig vannak a medvebőrös táncért. Az óévet az úgynevezett medvefesztiválon búcsúztatják. Ilyenkor igazi medvebőrt húznak magukra, és harangot ragadnak. A hangszert kongatva járják a házakat, ezzel elűzve, „meggyógyítva” a rossz szerencsétől a családokat. A hagyomány szerint a medve „meghal”, majd „feltámad”, így szimbolizálva az újjászületést.

A románok igazi medvebőrbe bújnak szilveszterkor / Fotó: AFP

Szilveszteri jóllakás

Észtországban az emberek degeszre is ehetik magukat. Nincs mese, náluk aki többet eszik, annál jobb lesz a következő év. Na persze nem eszik olyan forrón a kását, hiszen vannak szabályok! Szilveszter napján 7-9 vagy maximum 12 alkalommal lehet enni. Ezt nevezik a 7, 9 vagy 12 étkezés hagyományának. Fontos! Minden étkezésnél néhány falatot hagyni kell a szellemeknek.

 

