Újévi szokások a világ minden tájáról – ezeket próbáld ki, hogy szerencsésen kezdd az újévet

A karácsonyi meghitt ünneplés után hamar befordulunk az év utolsó napjaiba, így itt az idő számot vetni. Az óév elbúcsúztatása után szinte mindenki elkezd tervezni a következő évre, fogadalmakat tesz és reménykedik benne, hogy sikert, örömöt, békét és egészséget hoz az újév. Sok nemzetnek azonban vannak saját újévi szokásai is, hogy tutira bebiztosítsák a szerencsét és a bőséget maguk és családjuk számára. Mutatjuk az öt legérdekesebbet mind közül.

Nem csak a koccintás, a fogadalomtétel és a visszaszámlálás lehet újévi szokás Fotó: Pexels (Illusztráció!)

1. Spanyol újévi szokás: 12 szem szőlő éjfélkor a jólétért

Az 1800-as években az alicantei szőlősgazdák találták ki ezt a szokást, hogy az év vége felé több szőlőt értékesítsenek. Ennek nyomán Spanyolországban a helyiek 12 szem szőlőt esznek meg éjfélkor, hogy tiszteletben tartsák a régi hagyományt. A spanyolok ma is szívesen esznek egy-egy szőlőszemet éjfél után, abban a reményben, hogy ez jó szerencsét és jólétet hoz majd nekik az új évben. Szerencsére szőlőben bővelkedik Magyarország is, de a boltok polcain is meg lehet találni a szőlőt szinte az év minden szakában. Nincs is más dolgunk, mint beszerezni egy fürtöt és 12 szemet elcsemegézni belőle az újévi sikerért.

A gránátalma fontos kelléke az újévnek Görögországban Fotó: Pexels (Illusztráció!)

2. Fokhagyma az ajtóra és gránátalma az ajtó elé

Bár a fokhagyma miatt könnyen asszociálnánk a vámpírokra és az ártó szellemek elűzésére, nem, ennek a szokásnak nem ez a célja. A hagyomány Görögországban van jelen, ahol a fokhagyma az újjászületés, fejlődés szimbóluma, ezért akasztanak a bejárati ajtókra fokhagymafüzéreket szilveszterkor. De ha szilveszterkor Görögországban csatangolnánk, nem csak fokhagymafűzérekkel találkozhatunk az ajtókban, hanem széttört gránátalmát is. Az ókori görög mitológiában a gránátalma a termékenységet, az életet és a bőséget szimbolizálja. Ezért Újévkor az a szokás, hogy a görögök egy gránátalmát dobnak a házuk ajtajához és a szétszóródott gránátalmamagok száma jelenti az eljövendő szerencséjük mennyiségét. Ahogy szőlő, úgy fokhagyma és gránátalma is kapható a boltokban, így bátran kipróbálhatjuk ezt a görög újévi szokást is.

A törökök sót szórnak a küszöbre, hogy béke és jólét köszöntsön rájuk az újévben Fotó: Pexels (Illusztráció!)

4. Sószórás az ajtó elé

Törökországban jó szerencsének tartják, ha újévkor sót szórnak a küszöbre. Mint sok más szilveszteri hagyomány, szerte a világon, ez is a békét és a jólétet támogatja meg az új évben. Só minden háztartásban megtalálható, így ha a többi szokást nem is, ezt az egyet igazán könnyű végrehajtani.