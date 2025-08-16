RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Orbán Viktor fontos bejegyzést tett közzé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 10:18
Történelmi találkozónak adott otthont Alaszka, ugyanis az amerikai elnök, Donald Trump tárgyalást folytatott az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a gondolatait az eseményről.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt.
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

