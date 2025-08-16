Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Orbán Viktor fontos bejegyzést tett közzé.
Történelmi találkozónak adott otthont Alaszka, ugyanis az amerikai elnök, Donald Trump tárgyalást folytatott az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a gondolatait az eseményről.
Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt.
Soha rosszabb hétvégét!
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
