Orbán Viktor üzent Demjén Ferencnek

Ezt üzente a kormányfő a legendás zenésznek.
Mint ismert, súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc. A legendás énekes oldalán szerda délelőtt jelentették be, hogy otthonában súlyos combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége.
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért pedig nagyon hálásak.
A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek hírek, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal. Még Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is üzent:
Gyors gyógyulást kívánok!
- írta a Demjén Ferenc oldalán megjelent Facebook-bejegyzés alá a kormányfő.
