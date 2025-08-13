RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent Demjén Ferencnek

Ezt üzente a kormányfő a legendás zenésznek.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.13. 19:19
baleset Orbán Viktor Demjén Ferenc

Mint ismert, súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc. A legendás énekes oldalán szerda délelőtt jelentették be, hogy otthonában súlyos combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. 

Demjén Ferenc
Fotó:  Metropol

Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért pedig nagyon hálásak.

A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek hírek, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal. Még Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is üzent:

Gyors gyógyulást kívánok!

- írta a Demjén Ferenc oldalán megjelent Facebook-bejegyzés alá a kormányfő.

