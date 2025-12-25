RETRO RÁDIÓ

Mindenki meglepődött, nem akárki tűnt fel Tolvai Reni karácsonyi videójában

Reméljük nem rontotta el az ünneplését…

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 19:00
karácsony Tolvai Reni meglepetés grincs

Tolvai Reni igen aktív a közösségi oldalán, és ez nincs máshogy az ünnepek alatt sem. Ekkor is előszeretettel kedveskedik különböző tartalmakkal a követőinek.

Tolvai Reni
Nem akárki tűnt fel Tolvai Reni karácsonyi videójában Fotó: SZL

Tolvai Reni karácsonyi videójában a Grincs is feltűnt!

A csinos énekesnő egy friss, egyben megdöbbentő videóval jelentkezett az Instagram-oldalán. A felvételen az látható, amint Tolvai Reni egy gyönyörű karácsonyi ruhában, a széken ülve igazgatja a haját, majd egyik pillanatról a másikra megjelenik Grincs, aki rendbe rakja az énekesnő frizuráját, felköti azt.

Karácsonyi hajat készítette Mr. Grinch

- olvasható Tolvai Reni bejegyzésében.

A rajongók karácsonykor sem fukarkodtak a dicsérő jelzőkkel a kommentek között.

Nagyon dögös vagy!

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Nagyon jól áll neked

- jegyezte meg egy másik követő.

Dögös a frizkó

- írta egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk Tolvai Reni videóját:

 

