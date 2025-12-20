Igazán dögös: Tolvai Reni ágyában pózolva köszöntötte a karácsonyt
Az énekesnő tudja, hogyan dobja fel a hangulatot.
Tolvai Reni karácsonyi hangulatban sem hódít kevésbé: most igazi ajándékot hozott követőinek.
Reni az ágyán fekve, valódi karácsonyi hangulatot teremtve mosolygott a kamerába. A fején hatalmas masni díszelgett, úgy festett, mintha a fa alól előkerült ajándék lenne.
Szettjét egy karácsonyi bulira vette fel, majd a kép alatt azt is elárulta rajongóinak, hol találkozhatnak vele az elkövetkezendő időszakban.
Az énekesnő mostanában igazi karácsonyi hangulatban van: nemrég egy Grincs jelmezben is pózolt a kameráknak, de miniruhában karácsonyfa alatt is készültek róla képek.
Tolvai Reni így pózolt a kameráknak
