Igazán dögös: Tolvai Reni ágyában pózolva köszöntötte a karácsonyt

Tolvai Reni karácsonyi hangulatban sem hódít kevésbé: most igazi ajándékot hozott követőinek.

Tolvai Reni igazi karácsonyi hangulatban van - Fotó: SZL

Reni az ágyán fekve, valódi karácsonyi hangulatot teremtve mosolygott a kamerába. A fején hatalmas masni díszelgett, úgy festett, mintha a fa alól előkerült ajándék lenne.

Szettjét egy karácsonyi bulira vette fel, majd a kép alatt azt is elárulta rajongóinak, hol találkozhatnak vele az elkövetkezendő időszakban.

Az énekesnő mostanában igazi karácsonyi hangulatban van: nemrég egy Grincs jelmezben is pózolt a kameráknak, de miniruhában karácsonyfa alatt is készültek róla képek.

Tolvai Reni így pózolt a kameráknak