RETRO RÁDIÓ

Tolvai Reni bebizonyította: a Grincs szexi – Videó

Dögösen készül az ünnepre az énekesnő. Tolvai Reninek a zöld szőr is jól áll.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.19. 17:00
Grincs Tolvai Reni karácsony

Az aranytorkú énekesnő, Tolvai Reni láthatólag nem bír a vérével, ha a beöltözésről van szó. A szexi Mikulás jelmez után – a férfiak nagy örömére ismét sajátos ünnepi szettben mutatta meg formás idomait a közösségi oldalán.

alt=Tolvai Reni bebizonyította, hogy a Grincs lehet szexi is
Tolvai Reni bebizonyította, hogy a Grincs lehet szexi is (Fotó: Végh István)

Tolvai Reni zöld szőrben is dögösen fest

Az énekesnő frissen közzétett Instagram-bejegyzése egyértelmű jele annak, hogy Reni számára nincs lehetetlen, hiszen bármit is ölt magára, az vadítóan jól áll neki. Nincs ez másképp a Grincs esetében sem, aki köztudottan nem kedveli a karácsonyt, ám kiderül, a szőrös külső mögött hatalmas szíve van. Reni a karácsony közeledtével Grincs bőrébe bújt – nem akármilyen formában...

A rajongók teljesen odáig vannak a szexi Grincsért, akit az énekesnő testesít meg: csak úgy özönlenek a szívecskék és a dicsérő sorok a követőktől.

Nézd meg a videót! Neked hogy tetszik Tolvai Reni Grincsként?

 

  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu