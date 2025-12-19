Tolvai Reni bebizonyította: a Grincs szexi – Videó

Az aranytorkú énekesnő, Tolvai Reni láthatólag nem bír a vérével, ha a beöltözésről van szó. A szexi Mikulás jelmez után – a férfiak nagy örömére – ismét sajátos ünnepi szettben mutatta meg formás idomait a közösségi oldalán.

Tolvai Reni bebizonyította, hogy a Grincs lehet szexi is (Fotó: Végh István)

Tolvai Reni zöld szőrben is dögösen fest

Az énekesnő frissen közzétett Instagram-bejegyzése egyértelmű jele annak, hogy Reni számára nincs lehetetlen, hiszen bármit is ölt magára, az vadítóan jól áll neki. Nincs ez másképp a Grincs esetében sem, aki köztudottan nem kedveli a karácsonyt, ám kiderül, a szőrös külső mögött hatalmas szíve van. Reni a karácsony közeledtével Grincs bőrébe bújt – nem akármilyen formában...

A rajongók teljesen odáig vannak a szexi Grincsért, akit az énekesnő testesít meg: csak úgy özönlenek a szívecskék és a dicsérő sorok a követőktől.

Nézd meg a videót! Neked hogy tetszik Tolvai Reni Grincsként?