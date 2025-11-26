Egy népszerű influenszer vált Tolvai Reni céltáblájává: a kommentelők nem hagyták szó nélkül!

A szépséges énekesnő, Tolvai Reni nem bírta ki, hogy ne kommenteljen az egyik népszerű influenszer, Katona Mercédesz TikTok- videója alá, aki kizárólag szakmai szempontból fogalmazott meg egy sminkes kritikát a Megasztár egyik zsűritagjáról, Tóth Gabi sminkjéről. Bár a videó szavai nem voltak bántóak, a helyzet pillanatok alatt átalakult online kommentháborúvá, miután Tolvai Reni is komolyan beszállt a vitába.

Tolvai Reni beszólt az egyik népszerű influenszer szakmai videójára / Fotó: SZL

Tolvai Reni személyes támadásnak vette a kritikát

Minden Tóth Gabi sminkjével kezdődött, amikor is Katona Mercédesz, sminkes influenszer, egy TikTok-videóban szakmai szemmel elemezte Gabi sminkjét. Nem volt szó bántásról, egyszerűen a kontúrozás, az árnyékolás és a sminktechnika került terítékre. Tolvai Reni azonban nem maradt csöndben, azonnal elmondta megosztó véleményét:

Minden tiszteletem, de akkor lenne valid a véleményed, ha a te sminked és kontúrod nem lenne gatya. Pusziii

Reni ezzel próbálta megvédeni Gabit, de a rajongók és kommentelők innentől nem kímélték, és hamar ellenháború indult: „Faceapp-hercegnő, mindenképp itt a helyed!”

Kedves Reni! Én nem vagyok sminkes, de szerintem még a vak is látja, hogy ez nem egy szakmailag kifogástalan smink

- írta egy hozzászóló.

A videó értelmezése sokak szerint, bizony félre csúszott. Gabi volt ugyan kiemelve, de nem a személyét érte bántás, sokkal inkább a smink készítőjét - írja a Bors. A helyzet aztán csak tovább fokozódott, miután Reni megpróbálta tisztázni szándékát:

Nem arról van szó, hogy szép vagy nem szép a smink, hanem arról, hogy miért gyártunk videókat, amelyek lehúzzák nőtársainkat, miközben nem ismerjük a televíziós helyzeteket

Erre többen neki estek az énekesnőnek.

Te nem tudsz értelmezni? El lett mondva, hogy semmi baj nincs Gabival, ez egy szakmai videó. Meg amúgy is, te most nem épp lehúzol egy másik nőt? Ráadásul a videóid nagy részén filter van, szóval kissé kettős a mérce

-írta egy kommentelő Reninek.

