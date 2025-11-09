„Annyira szexi” – Tolvai Reni videója felrobbantotta az internetet

Tolvai Reni előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Az énekesnő legutóbb hatalmas dekoltázsával hívta fel magára a figyelmet.

Tolvai Reni videója felrobbantotta az internetet Fotó: Végh István

Nos, most ismét azzal került reflektorfénybe. Tolvai Reni egy friss videóval jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyen egy gyönyörű nyakláncot és ruhát visel, ami tökéletesen kiemeli az idomait.

A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, rövid idő alatt sok kedvelést kapott a poszt, de jöttek bizony dicsérő kommentek is.

Nagyon szép vagy Reni

– fogalmazott az egyik követő.

Annyira szexi vagy!

– lelkendezett egy másik hozzászóló.

Mutatjuk a lélegzetelállító videót Tolvai Reniről: