„Annyira szexi” – Tolvai Reni videója felrobbantotta az internetet
Odáig vannak érte a rajongók.
Tolvai Reni előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Az énekesnő legutóbb hatalmas dekoltázsával hívta fel magára a figyelmet.
Nos, most ismét azzal került reflektorfénybe. Tolvai Reni egy friss videóval jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyen egy gyönyörű nyakláncot és ruhát visel, ami tökéletesen kiemeli az idomait.
A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, rövid idő alatt sok kedvelést kapott a poszt, de jöttek bizony dicsérő kommentek is.
Nagyon szép vagy Reni
– fogalmazott az egyik követő.
Annyira szexi vagy!
– lelkendezett egy másik hozzászóló.
Mutatjuk a lélegzetelállító videót Tolvai Reniről:
