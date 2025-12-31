Elképesztően megváltoztak a magyar sztárok, 2025 a nagy fogyások éve volt

A 2025-ös év mindenki számára mozgalmas esztendő volt. Több olyan híresség is akadt, aki idén döntötte el végleg, hogy többé nem tekint ellenségként a mérlegre: leszámol a kilókkal és az egészséges életmód útjára lép. A Metropol arra vállalkozott, hogy összeszedi azon sztárokat, akik a legtöbb súlyfeleslegtől szabadultak meg a mögöttünk hagyott 12 hónapban, és már "csak" meg kell tartaniuk ezt a jó formát. Nézzük, kinek ment jól a fogyás 2025-ben!

Sok sztárnak nehezen ment a fogyás, mégis belevágtak Fotó: Unsplash.com

Király Linda fogyása: szürreális utazás volt ez eddig

Az énekesnő novemberben egy döbbenetes előtte-utána fotóval újságolta el, hol tart most a kilók elleni háborúja. Nos, Király Linda alatt nem kevesebb, mint 15 kilóval mutat kevesebbet a mérleg, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a szerelmes híresség most meg is tudja tartani az álomalakot.

„Milyen szürreális utazás volt ez eddig… Annyit fogytam, és mégis sokszor fel sem fogom a változást. Még dolgozom azon, hogy igazán elhiggyem, mi történik velem. Úgy érzem, végre kezdek azzá válni, akivé mindig is szerettem volna lenni — de közben még mindig harcolok azokkal a nehézségekkel, amiket egész életemben cipeltem. Ez az út egyszerre fájdalmas és gyönyörű, és tudom, hogy most már nem fordulok vissza. Ránézek ezekre a fotókra és emlékszem arra, hogy ki szeretnék bújni a saját bőrömből de nem tudok. Szembe kellett néznem sok mindennel, a fájdalmakkal, hogy ez végre változzon. Nem szégyen segítséget kérni! Nem szégyen beismerni, hogy kell külső segítség! A legeslegjobb döntésem volt, hogy elkezdek a belső dolgaimmal foglalkozni és nem tünetet kezelni"

- árulta el Király Viktor testvére, aki bátran bevallotta, hogy egyedül nem ment volna neki a nagy fogyás.

Tóth Vera fél mázsától szabadult meg

Az énekesnő összesen 50 kilogrammot fogyott, amihez inzulinrezisztenciája miatt volt szükség, és az átalakulásban egy gyomorbypass műtét segítette, amit szigorú diéta és életmódváltás követett.

@borsonline Megműtötték Tóth Verát Tóth Vera jelentős súlyfeleslegtől, több mint 50 kilótól szabadult meg. Az átalakulás a szigorú diétának köszönhető, amit az inzulinrezisztenciája miatt kellett betartania. #tóthvera #fogyás #műtét #esztétika #énekesnő #bors ♬ eredeti hang – Bors - Bors

A műtét után Vera további 20 kilogrammot adott le, a fennmaradó 30 kilogrammot a műtét utáni diétával és sporttal érte el. Az étrendjében sok zöldséget, húst és egészséges zsírokat, például avokádót fogyaszt, és bár szénhidrátot is eszik, az eddigiektől eltérően más alapanyagokat használ.