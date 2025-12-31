Elképesztően megváltoztak a magyar sztárok, 2025 a nagy fogyások éve volt
Vékonyabbak, mint valaha! A Metropol összegyűjtötte azokat a hírességeket, akiknek fogyása a leginspirálóbb volt 2025-ben.
A 2025-ös év mindenki számára mozgalmas esztendő volt. Több olyan híresség is akadt, aki idén döntötte el végleg, hogy többé nem tekint ellenségként a mérlegre: leszámol a kilókkal és az egészséges életmód útjára lép. A Metropol arra vállalkozott, hogy összeszedi azon sztárokat, akik a legtöbb súlyfeleslegtől szabadultak meg a mögöttünk hagyott 12 hónapban, és már "csak" meg kell tartaniuk ezt a jó formát. Nézzük, kinek ment jól a fogyás 2025-ben!
Király Linda fogyása: szürreális utazás volt ez eddig
Az énekesnő novemberben egy döbbenetes előtte-utána fotóval újságolta el, hol tart most a kilók elleni háborúja. Nos, Király Linda alatt nem kevesebb, mint 15 kilóval mutat kevesebbet a mérleg, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a szerelmes híresség most meg is tudja tartani az álomalakot.
„Milyen szürreális utazás volt ez eddig… Annyit fogytam, és mégis sokszor fel sem fogom a változást. Még dolgozom azon, hogy igazán elhiggyem, mi történik velem. Úgy érzem, végre kezdek azzá válni, akivé mindig is szerettem volna lenni — de közben még mindig harcolok azokkal a nehézségekkel, amiket egész életemben cipeltem. Ez az út egyszerre fájdalmas és gyönyörű, és tudom, hogy most már nem fordulok vissza. Ránézek ezekre a fotókra és emlékszem arra, hogy ki szeretnék bújni a saját bőrömből de nem tudok. Szembe kellett néznem sok mindennel, a fájdalmakkal, hogy ez végre változzon. Nem szégyen segítséget kérni! Nem szégyen beismerni, hogy kell külső segítség! A legeslegjobb döntésem volt, hogy elkezdek a belső dolgaimmal foglalkozni és nem tünetet kezelni"
- árulta el Király Viktor testvére, aki bátran bevallotta, hogy egyedül nem ment volna neki a nagy fogyás.
Tóth Vera fél mázsától szabadult meg
Az énekesnő összesen 50 kilogrammot fogyott, amihez inzulinrezisztenciája miatt volt szükség, és az átalakulásban egy gyomorbypass műtét segítette, amit szigorú diéta és életmódváltás követett.
A műtét után Vera további 20 kilogrammot adott le, a fennmaradó 30 kilogrammot a műtét utáni diétával és sporttal érte el. Az étrendjében sok zöldséget, húst és egészséges zsírokat, például avokádót fogyaszt, és bár szénhidrátot is eszik, az eddigiektől eltérően más alapanyagokat használ.
„Furcsamód akkor nem volt semmi bajom, ha extra kevés szénhidrátot vittem be a szervezetembe, így hát önkéntelenül is diétázni kezdtem. Az orvosok aztán megállapították, hogy a magas glükóz okozta a tüneteket, így alacsony szénhidráttartalmú diétára írtak ki. És láss csodát! Mostanra nemcsak azért vagyok jobban, mert nincs magas pulzusom és megmagyarázhatatlan rosszulléteim, hanem ezért is, mert olvadnak le rólam a kilók. Ha a Megasztár indulását vesszük alapul, vagyis húsz évvel ezelőtt óta, egy felnőtt ember súlyát fogytam le”
– árulta el Tóth Vera fogyás témában a Metropol megkeresésére.
Kulcsár Edina brutálisan átalakult
G.w.M felesége áprilisban, egy őszinte posztban számolt be arról, hogy három év után most először érzi azt, hogy időben kezdett el foglalkozni az alakjával, és végre valahára a legjobb formáját hozhatja. Az egykori szépségkirálynő G.w.M-mel együtt vágott bele a nagy fogyásba, ami év végére elképesztő eredménnyel zárult. Edina és Márk összesen 40 kilóval lettek könnyebbek!
„Ebben az időszakban kezdtem el az edzéseket, és bátran mondhatom: nem akadály, sőt rengeteget segít! A rendszeres mozgás feltölt energiával, oldja a feszültséget és támogatja a regenerációt” – utalt Edina arra, hogy még az anyatejes táplálás során elkezdte az életmódváltását.
Az egyik leggyakoribb kérdés, amivel az influenszer édesanya találkozott, hogy a fogyáshoz elég volt-e számára az edzés vagy diétát is követett-e. Íme Kulcsár Edina őszinte és mély válasza:
„Én úgy gondolom, hogy kb. 70% étkezés és 30% mozgás. Az edzés formál, erősít, de ha az étkezés nincs rendben, az eredmény sem lesz olyan látványos. Tudom, nem mindig könnyű odafigyelni, de minden apró lépés számít, és idővel kialakul a saját ritmusotok” – árulta el titkát Kulcsár Edina, majd hozzátette:
„A mozgás és az étkezés együtt hozzák meg az igazi eredményt.”
Liptai Claudia csúcsformában tért vissza
Liptai Claudia minden eddiginél dögösebben tért vissza tavasszal a TV2-re, hogy Till Attila partnereként hétről hétre elkápráztassa a nézőket A Nagy Duett 2025 műsorvezetőjeként.
Clau nemrég egy rendezvényen, a PrimeAge Központ megnyitóján vallotta be, hogy nem valamilyen különleges diétának vagy edzésnek köszönheti irigylésre méltó alakját, hanem az életkorának. Liptai volt az esemény háziasszonya, így a színpadon vallotta be, hogy bizony ő is változókorba lépett, aminek sok köze van ahhoz, hogy ilyen jó formában van, eddig ugyanis tíz kilótól szabadult meg.
A változástól annyira felbátorodott, hogy tavasszal, A Nagy Duett második adásában még egy úgynevezett meztelen ruhát is bevállalt, ami teljesen kiadta az alakját, sőt, a Sztárban Sztár All Stars során is megőrizte a bevállalósságát.
Kis Grófo nem volt elégedett a tükörképével
Az ország Bulibárója, Kis Grófo hatalmas elánnal vetette bele magát nemrég a fogyókúrába, élete során nem először, de reményei szerint utoljára. Kozák László még a nyáron vágott bele a fegyelmezett diétába, ugyanis azt érezte, hogy kedvenc zakói és öltönyei bizony kicsit szűkké váltak az elmúlt időszakban. És nem a mosásban mentek össze!
„Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Ezért most is kiemelt fontosságú számomra a diéta, az, hogy mit eszem. Voltak azóta is olyan családi események, mint például az apák napja, amin szívem szerint az imádott töltött káposztát faltam volna, de maradtam a csirkehúsnál. Valamit valamiért. Eddig másfél hónap alatt hat kiló ment le rólam, vagy egy kicsit több, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem” – mesélte lelkesen a Bulibáró a Metropolnak még július végén.
Az énekesről akkor 6 kiló felesleg ment le, viszonylag hamar.
