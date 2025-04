Úgy lefogyott 110 kilóról Király Linda, hogy még neki is meg kell szoknia új kinézetét

Soha nem látott formában van Király Linda. A 42 éves, aranytorkú énekesnő közel tizenhét kilótól szabadult meg, amit egy rendkívüli fotózással ünnepelt meg. Mint fogalmazott, volt, hogy 110 kg-ot is nyomott, de olyan is, hogy 50-et is, és mindezt főként annak köszönhetően, hogy éveken át küzdött egészségügyi problémákkal. Habár lefogyott, rögtön vissza is hízott. Egészen mostanáig, amikor testvére, Király Viktor tavalyi, hihetetlen fogyása annyira inspirálta őt, hogy életmódváltásba kezdett, nem pedig fogyókúrába.

Bombaformában van. Fotó: Szabolcs László

Amit a leginkább érzek, és megmondom őszintén nem tudom mikor éreztem utoljára, ha egyáltalán volt ilyen, az a béke. Békében vagyok önmagammal, jól vagyok, jól érzem magam a bőrömben. Van még pár kiló itt-ott, de nem ez számít. Úgy kelek fel, hogy jól érzem magam, nem küzdök semmi hülyeséggel, amit épp aznapra kitalálok

- árulta el őszintén a TV2 kamerái előtt. Hozzátette, tudja, korábbi hízását nem lehet csak a betegségeire fogni:

Pajmirizs alulműködés, inzulinrezisztencia, agyalapimirigyes adenóma, sorolni tudnám. Tudom nagyon jól, hogy lelki háttere van. Sokszor szokták azt mondani, hogy aki hízik, az védekezni akar.

Hiába azonban a hatalmas fogyás és megszűnt félelem, szorongás attól, mit mondanak mások, neki még meg kell szoknia új kinézetét, főként akkor, amikor ruhákat kell próbálgatnia.

Az ember fejben még nem tart ott, hogy változott a testem

- jelentette ki, hozzátéve, meg kell szoknia, hogy ez az egész igaz. Ennek ellenére azonban nem is lehetne boldogabb jelenleg:

Szabad vagyok, nem szorongok semmin, nem azon görcsölök, hogy áll valami rajtam. Hanem jól vagyok és ez a legfontosabb.