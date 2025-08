Singh Viki megtette: Családi támogatás nélkül költözött!

Singh Viki Hal a tortán szereplése miatt izgatottan várta a forgatásokat. A Super TV2-n futó műsorban otthonosan mozoghatott, ám ugyan nem először ragadott fakanalat, viszont ez az első alkalom, hogy nagyobb vendégsereget fogadott a saját otthonában.

Singh Viki büszke rá, hogy maga újítja fel a házát – Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Singh Viki egy éve vett házat

"Most egy éve vettem magamnak egy házat, amit teljesen egyedül újítok fel, úgyhogy igazából ez a csapat volt az első, akiket vendégül láttam a saját otthonomban. Még sok minden hátra van – például nincsenek még meg az új nyílászárók, és a 70 négyzetméteres teraszt is csak most burkoljuk majd le –, de nagyon büszke vagyok rá, hogy egyedülálló nőként ezt megugrottam, mindenféle családi támogatás nélkül: egyedül festettem, gletteltem, mindent én csináltam. Ez nekem hatalmas dolog!" – kezdte a hot! magazinnak Viki.

Singh Viki hol lakik? Budapesttől 110 kilométerre!

Az énekesnő élete teljesen megváltozott a költözéssel, hiszen hátrahagyta Budapestet: 110 kilométerre költözött a fővárostól. Azóta boldogan telnek a napjai: új barátokra talált, és több új hobbiban is örömét leli.

"Senki sem értette, mi történt velem, amikor fogtam magam, és Pestről 110 kilométerre, Heves megyébe, Eger környékére költöztem. Én most egy álmot valósítok meg!" – mesélte Viki. "Abszolút működik ez az új élet, imádom! Új barátaim lettek, lovagolni járok, egyre inkább ide tevődik át minden, és nagyon örülök ennek a változásnak. Ez a költözés még inkább megszűrte, hogy kik azok, akik valóban a ba­rá­taim maradtak az évek alatt, és kik azok, akiknek már akadályt jelent a távolság. Néhány barátom lemorzsolódott, de ennek így kellett lennie, ez az élet rendje."

Singh Viki mindent megtett azért, hogy a Hal a tortán című műsorban jó hangulatot teremtsen házigazdaként. Összességében nagyon élvezte a forgatásokat, és örült, hogy részt vehetett a műsorban.

A Super TV2 Hal a tortán című műsorában Singh Viki is főzött a vendégek, azaz Emilio, Szabó Kitti, Silka Ágnes és Király Viktor számára – Fotó: TV2 / hot! magazin

"Vegyesek az érzéseim, mert nem minden alakult úgy, ahogyan azt szerettem volna. Az öt nap alatt megint sok mindenre rájöttem saját magammal és az emberekkel kapcsolatban is, de alapvetően jó élmény volt, és mindenféleképpen tanulságos" – szögezte le.