Óriási bejelentést tett Harry és Meghan: Meglepő módon reagált Vilmos

Sok mindent elárul ez a négy szó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 19:30
Harry herceg és Meghan hercegné 2018 októberében, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank esküvőjén jelentette be, hogy gyermeket vár.

Óriási bejelentést tett Harry és Meghan (Fotó: Getty Images / hot magazin)

Harry a Tartalék (Spare) című memoárjában idézte fel azt a pillanatot, amikor a windsori Szent György-teremben, az esküvői fogadás alatt közölte bátyjával, Vilmos herceggel, hogy apa lesz.

Egy nagy teremben álltunk, a falakon páncélok lógtak. Furcsa hely, furcsa pillanat volt.

– írta Harry, hozzátéve, hogy ez egy jelentős próbálkozás volt a családi ellentétek enyhítésére is, amikor titokban egy levelet is átadott egy királyi eseményen.

Harry visszaemlékezett Vilmos reakciójára, aki elmosolyodott, és csak ennyit mondott:

El kell mondanunk Katalinnak!

Harry azt is megosztotta könyvében, hogy a walesi hercegnő, őszinte örömmel fogadta a hírt: széles mosollyal, szívből gratulált és Harry nem is kívánt mást. Harry és Meghan az esküvőn Károly királynak is elmondta a hírt. Sussex hercege felidézte:

Közvetlenül a menyasszony és a vőlegény italfogadása előtt sarokba szorítottuk apát a dolgozószobájában. Nagyon örült, hogy negyedszer is nagyapa lesz, széles mosolya melegséggel töltötte el a szívemet.

Meghan Markle körülbelül hat hónappal később, 2019. május 6-án hozta világra első gyermeküket, Archie herceget a londoni Portland Kórházban. Harry őszintén írt arról is, mennyire ideges volt a szülés előtt, és milyen meghatározó élményként élte meg fia világra jöttét.

Azóta a sussexi pár második gyermekét, Lilibet hercegnőt is üdvözölhette, aki 2021. június 4-én született a kaliforniai Santa Barbara Cottage Kórházban, egy évvel azután, hogy Harry és Meghan visszavonult a királyi kötelezettségektől, és az Egyesült Államokba költözött – írja a Mirror.

 

