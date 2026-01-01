RETRO RÁDIÓ

„Best póz” - A TV2 sztárjának szexi fotója felforrósítja a hangulatot

A közösségi oldalán mutatta meg a fotót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 21:00
szexi dögös szilveszter villantás

Kocsis Alexandra neve sokaknak az Exatlon Hungary-ből lehet ismerős. A sportoló a műsor második évadában a Bajnokok csapatában versenyzett.

Kocsis Alexandra
Szexi fotót mutatott magáról Kocsis Alexandra Fotó: Kocsis Alexandra  / Instagram 

Kocsis Alexandra fotója felforrósítja a hangulatot

Kocsis Alexandra a műsor óta a közösségi médiában is nagyon aktív. A TV2 bombázója ezúttal egy újabb szexi fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. A képen az látható, amint Kocsis Alexandra feltehetően egy szilveszteri buliba készülődik. A fotón a csinos sportoló egy egyberészes ruhát visel, amely felül épphogy nem csúszik le a válláról.

 

A rajongók nem győznek betelni a látványtól. Záporoznak a dicsérő kommentek.

2025 best póz

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Boldog új évet!

- kívánta egy másik követő a sportolónak.

Mutatjuk a Kocsis Alexandráról készült káprázatos fotót:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
