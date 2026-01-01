„Best póz” - A TV2 sztárjának szexi fotója felforrósítja a hangulatot

Kocsis Alexandra neve sokaknak az Exatlon Hungary-ből lehet ismerős. A sportoló a műsor második évadában a Bajnokok csapatában versenyzett.

Szexi fotót mutatott magáról Kocsis Alexandra Fotó: Kocsis Alexandra / Instagram

Kocsis Alexandra fotója felforrósítja a hangulatot

Kocsis Alexandra a műsor óta a közösségi médiában is nagyon aktív. A TV2 bombázója ezúttal egy újabb szexi fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. A képen az látható, amint Kocsis Alexandra feltehetően egy szilveszteri buliba készülődik. A fotón a csinos sportoló egy egyberészes ruhát visel, amely felül épphogy nem csúszik le a válláról.