Kiszivárgott az Ázsia Expressz új évadának szereplőlistája, megszólalt a TV2

A tervek szerint tavasszal indul a TV2 hatalmas népszerűségnek örvendő kaland-reality-je, az Ázsia Expressz. Bár a csatorna hivatalosan még nem közölte a versenyzők névsorát, azonban egy internetes fórumon már közzétették a névsort, a TV2 pedig most erre adott reakciót - írja a Blikk. Vajon tényleg ezek a sztárok szállnak versenybe egy távoli országban?

Kiszivárgott az Ázsia Expressz új évadának szereplőlistája. Fotó: TV2

Az Ázsia Expressz idei évadának forgatása a TV2 tervei szerint 2026 tavaszán kezdődik Dél-Amerikában, és egy állítólagos belső forrás már a szereplők névsorát is közszemlére tette.

Az Ázsia Expresszről kiszivárgott lista olyan sztárokat taglal, mint:

Kapás Boglárka és a férje, Telegdy Ádám , mint a sportos páros,

, mint a sportos páros, Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha a színház világából érkező friss házaspár,

a színház világából érkező friss házaspár, Ádám Csaba és Herceg Letícia , mint egy energikus páros,

, mint egy energikus páros, Sári Évi és Veres Mónika temperamentumos női párosként,

temperamentumos női párosként, Baranya Dávid és Suti András , akik a Dancing with the Stars táncosai,

, akik a Dancing with the Stars táncosai, Nyertes Zsuzsa és Bíró Ica ,

, Fekete László és a fia, Miklós is üde színfoltja lehet a versenynek.

is üde színfoltja lehet a versenynek. A listán szerepel még Pumped Gabo és Aurelio Caversaccio , akik a humoros pillanatokért felelnének,

, akik a humoros pillanatokért felelnének, valamint az Animal Cannibals tagjai, Ricsi Pí és Qka MC és hasonló szerepet tölthetnének be.

A csatorna sajtóosztálya azonban mégis kiadott egy nyilatkozatot, reagálva a pletykákra:

„Nagyon örülünk, hogy hatalmas a várakozás az Ázsia Expressz új évada kapcsán. A megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a nézőket, hogy ki utazik a nem mindennapi kalandra.”