Kiszivárgott az Ázsia Expressz új évadának szereplőlistája, megszólalt a TV2
Hatalmas a várakozás a műsorra. Az Ázsia Expressz nézettségi rekordokat döntött, nem csoda, hogy mindenki várja a következő évad szereplőit.
A tervek szerint tavasszal indul a TV2 hatalmas népszerűségnek örvendő kaland-reality-je, az Ázsia Expressz. Bár a csatorna hivatalosan még nem közölte a versenyzők névsorát, azonban egy internetes fórumon már közzétették a névsort, a TV2 pedig most erre adott reakciót - írja a Blikk. Vajon tényleg ezek a sztárok szállnak versenybe egy távoli országban?
Az Ázsia Expressz idei évadának forgatása a TV2 tervei szerint 2026 tavaszán kezdődik Dél-Amerikában, és egy állítólagos belső forrás már a szereplők névsorát is közszemlére tette.
Az Ázsia Expresszről kiszivárgott lista olyan sztárokat taglal, mint:
- Kapás Boglárka és a férje, Telegdy Ádám, mint a sportos páros,
- Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha a színház világából érkező friss házaspár,
- Ádám Csaba és Herceg Letícia, mint egy energikus páros,
- Sári Évi és Veres Mónika temperamentumos női párosként,
- Baranya Dávid és Suti András, akik a Dancing with the Stars táncosai,
- Nyertes Zsuzsa és Bíró Ica,
- Fekete László és a fia, Miklós is üde színfoltja lehet a versenynek.
- A listán szerepel még Pumped Gabo és Aurelio Caversaccio, akik a humoros pillanatokért felelnének,
- valamint az Animal Cannibals tagjai, Ricsi Pí és Qka MC és hasonló szerepet tölthetnének be.
A csatorna sajtóosztálya azonban mégis kiadott egy nyilatkozatot, reagálva a pletykákra:
„Nagyon örülünk, hogy hatalmas a várakozás az Ázsia Expressz új évada kapcsán. A megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a nézőket, hogy ki utazik a nem mindennapi kalandra.”
