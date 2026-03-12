RETRO RÁDIÓ

Kiszivárgott az Ázsia Expressz új évadának szereplőlistája, megszólalt a TV2

Hatalmas a várakozás a műsorra. Az Ázsia Expressz nézettségi rekordokat döntött, nem csoda, hogy mindenki várja a következő évad szereplőit.

tv2 Ázsia Expressz szereplők

A tervek szerint tavasszal indul a TV2 hatalmas népszerűségnek örvendő kaland-reality-je, az Ázsia Expressz. Bár a csatorna hivatalosan még nem közölte a versenyzők névsorát, azonban egy internetes fórumon már közzétették a névsort, a TV2 pedig most erre adott reakciót - írja a Blikk. Vajon tényleg ezek a sztárok szállnak versenybe egy távoli országban?

Kiszivárgott az Ázsia Expressz új évadának szereplőlistája. Fotó: TV2
Az Ázsia Expressz idei évadának forgatása a TV2 tervei szerint 2026 tavaszán kezdődik Dél-Amerikában, és egy állítólagos belső forrás már a szereplők névsorát is közszemlére tette. 

Az Ázsia Expresszről kiszivárgott lista olyan sztárokat taglal, mint:

  • Kapás Boglárka és a férje, Telegdy Ádám, mint a sportos páros,
  • Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha a színház világából érkező friss házaspár,
  • Ádám Csaba és Herceg Letícia, mint egy energikus páros,
  • Sári Évi és Veres Mónika temperamentumos női párosként,
  • Baranya Dávid és Suti András, akik a Dancing with the Stars táncosai,
  • Nyertes Zsuzsa és Bíró Ica,
  • Fekete László és a fia, Miklós is üde színfoltja lehet a versenynek.
  • A listán szerepel még Pumped Gabo és Aurelio Caversaccio, akik a humoros pillanatokért felelnének,
  • valamint az Animal Cannibals tagjai, Ricsi Pí és Qka MC és hasonló szerepet tölthetnének be.

A csatorna sajtóosztálya azonban mégis kiadott egy nyilatkozatot, reagálva a pletykákra:

„Nagyon örülünk, hogy hatalmas a várakozás az Ázsia Expressz új évada kapcsán. A megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a nézőket, hogy ki utazik a nem mindennapi kalandra.”

