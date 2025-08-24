Így még nem láttad Harry herceget! Szörfdeszkán szeli a hullámokat

Meghan Markle elképesztő felvételt töltött fel közösségi oldalára férjéről. Harry herceg rejtett tehetségét láthatjuk.
Harry herceg rejtett tehetségéről készült videót töltött fel Meghan Markle a közösségi oldalára. Egy ikonikus 90-es évekbeli dal kíséretében közölte a videót.
A felvételen a sussexi herceg látható baseball sapkában és láthatóan ujjong, mikor sikerül egy hullámot bevennie a deszkájával.
A szokásos műsorunkat megszakítjuk, hogy egy fontos üzenetet közöljünk Önökkel:
- írta a videó mellé a hercegné.
2020-ban írtak arról, hogy Meghan szörfleckéket vett férjének születésnapjára.
Már öt éve, hogy lemondtak magas rangú királyi feladataikról, azóta pedig mindenhol azt látni, hogy nem látszik rendeződni a viszály Harry herceg és testvére Vilmos herceg között. Bár a sussexi hercegi páros már Diana hercegnéről is dokumentumfilmet tervez készíteni, egy forrás elárulta jó ötlet-e- írja a The Sun.
Ha Harry ezt akarja, akkor a Netflix rögtön ráharap.
Addig is mutatjuk a Meghan által közzétett szörfös Harry herceget.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.