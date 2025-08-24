RETRO RÁDIÓ

Így még nem láttad Harry herceget! Szörfdeszkán szeli a hullámokat

Meghan Markle elképesztő felvételt töltött fel közösségi oldalára férjéről. Harry herceg rejtett tehetségét láthatjuk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 10:00
Harry herceg Meghan Markle szörf tehetség

Harry herceg rejtett tehetségéről készült videót töltött fel Meghan Markle a közösségi oldalára. Egy ikonikus 90-es évekbeli dal kíséretében közölte a videót.

Harry herceg
Harry herceg szörfdeszkán lovagolja meg a hullámokat, a felesége által feltöltött videón Fotó: AFP

A felvételen a sussexi herceg látható baseball sapkában és láthatóan ujjong, mikor sikerül egy hullámot bevennie a deszkájával.

A szokásos műsorunkat megszakítjuk, hogy egy fontos üzenetet közöljünk Önökkel:

- írta a videó mellé a hercegné.

2020-ban írtak arról, hogy Meghan szörfleckéket vett férjének születésnapjára.

Már öt éve, hogy lemondtak magas rangú királyi feladataikról, azóta pedig mindenhol azt látni, hogy nem látszik rendeződni a viszály Harry herceg és testvére Vilmos herceg között. Bár a sussexi hercegi páros már Diana hercegnéről is dokumentumfilmet tervez készíteni, egy forrás elárulta jó ötlet-e- írja a The Sun.

Ha Harry ezt akarja, akkor a Netflix rögtön ráharap.

Addig is mutatjuk a Meghan által közzétett szörfös Harry herceget.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu