Sokkoló jóslattal fenyeget 2026 - Idén lesz vége a világnak?
Baba Vanga halála előtt több ezer évre előre megjósolta, hogy mi vár az emberiségre. Jóslata vérfagyasztó jövőt árult el.
Egy jóslat szerint 2026 nehéz év lesz, sok mindenkit érinteni fog. Baba Vanga előre látta, hogy mi fog történni az emberiséggel az újévben.
A jóslat, amely mindent megváltoztathat
Baba Vanga ma már világszerte híres megdöbbentően pontos jóslatairól. Egyesek azt állítják, hogy megjósolta a 9/11-es terrortámadást, és a COVID-19-et. A bolgár nő tizenéves kora óta vak volt, 1996-ban meghalt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megpróbálja megjósolni az emberiség történelmének hátralévő részét. Sokan rendszeresen visszatérnek a világra vonatkozó jóslataihoz, hogy megnézzék, melyek váltak valóra és melyek nem.
Az egyik leggyakrabban visszatérő téma az, hogy mikor fog szerinte véget érni a világ. Akik attól tartanak, hogy 2026 lesz a világvége éve, megnyugtatunk mindenkit, Baba Vanga nem így gondolja. A bolgár misztikus valójában azt jósolta, hogy a világ 5079-ben fog véget érni, így szerinte nem kell attól tartani, hogy a harmadik világháború kitörése a világvégéhez vezethet.
Baba Vanga több ezer évre előre jóslatokat tett. Ezek között szerepel egy háború a Marson 3005-ben (miután 2183-ban teljes kolónia telepedik le ott), kommunikáció Istennel 4509-ben, és a világvége alig 50 évvel azután.
A mesterséges intelligenciát is érinti, nem túl pozitívan, háború is fenyeget
Ezek a jóslatok teljesen bizarrnak tűnhetnek, de ha elolvassuk, mit gondolt 2026-ra, akkor nagy a valószínűsége, hogy megváltozik a véleményünk. Az egyik jóslata az, hogy az emberek 2026-ban rájönnek, hogy „túl messzire mentünk” a mesterséges intelligenciával.
Sokan vitatnák, hogy ez a felismerés máris bekövetkezik, de a vak bolgár nő szerint teljes fordulatot fogunk látni a technológia terén, különösen annak etikai vonatkozásait illetően. Amit sokan közülünk kevésbé fogunk örömmel fogadni, az a misztikus jóslat, miszerint 2026-ban mindenki pénzügyi problémákkal fog küszködni.
Végül, a legaggasztóbb jóslata az, hogy a világszintű konfliktusok a következő évben tovább fognak növekedni. Az elmúlt 12 hónapban a harmadik világháború kitörésének félelme szinte minden idők legmagasabb szintjét érte el, különösen azért, mert az Oroszország és Ukrajna közötti háború egyre közelebb kerül a NATO-országok határaihoz. Nem jósolta meg a nukleáris háborút, de azt sugallta, hogy harmadik világháború lesz, ezért mindannyian imádkozzunk, hogy a misztikus jóslatai teljes mértékben tévesnek bizonyuljanak. - olvasható a LADbible cikkében.
