Sokkoló jóslattal fenyeget 2026 - Idén lesz vége a világnak?

Egy jóslat szerint 2026 nehéz év lesz, sok mindenkit érinteni fog. Baba Vanga előre látta, hogy mi fog történni az emberiséggel az újévben.

Baba Vanga előre látta a jövőt - így 2026ra is megvannak a jóslatai

A jóslat, amely mindent megváltoztathat

Baba Vanga ma már világszerte híres megdöbbentően pontos jóslatairól. Egyesek azt állítják, hogy megjósolta a 9/11-es terrortámadást, és a COVID-19-et. A bolgár nő tizenéves kora óta vak volt, 1996-ban meghalt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megpróbálja megjósolni az emberiség történelmének hátralévő részét. Sokan rendszeresen visszatérnek a világra vonatkozó jóslataihoz, hogy megnézzék, melyek váltak valóra és melyek nem.

Az egyik leggyakrabban visszatérő téma az, hogy mikor fog szerinte véget érni a világ. Akik attól tartanak, hogy 2026 lesz a világvége éve, megnyugtatunk mindenkit, Baba Vanga nem így gondolja. A bolgár misztikus valójában azt jósolta, hogy a világ 5079-ben fog véget érni, így szerinte nem kell attól tartani, hogy a harmadik világháború kitörése a világvégéhez vezethet.

Baba Vanga több ezer évre előre jóslatokat tett. Ezek között szerepel egy háború a Marson 3005-ben (miután 2183-ban teljes kolónia telepedik le ott), kommunikáció Istennel 4509-ben, és a világvége alig 50 évvel azután.

A mesterséges intelligenciát is érinti, nem túl pozitívan, háború is fenyeget

Ezek a jóslatok teljesen bizarrnak tűnhetnek, de ha elolvassuk, mit gondolt 2026-ra, akkor nagy a valószínűsége, hogy megváltozik a véleményünk. Az egyik jóslata az, hogy az emberek 2026-ban rájönnek, hogy „túl messzire mentünk” a mesterséges intelligenciával.

Sokan vitatnák, hogy ez a felismerés máris bekövetkezik, de a vak bolgár nő szerint teljes fordulatot fogunk látni a technológia terén, különösen annak etikai vonatkozásait illetően. Amit sokan közülünk kevésbé fogunk örömmel fogadni, az a misztikus jóslat, miszerint 2026-ban mindenki pénzügyi problémákkal fog küszködni.

Végül, a legaggasztóbb jóslata az, hogy a világszintű konfliktusok a következő évben tovább fognak növekedni. Az elmúlt 12 hónapban a harmadik világháború kitörésének félelme szinte minden idők legmagasabb szintjét érte el, különösen azért, mert az Oroszország és Ukrajna közötti háború egyre közelebb kerül a NATO-országok határaihoz. Nem jósolta meg a nukleáris háborút, de azt sugallta, hogy harmadik világháború lesz, ezért mindannyian imádkozzunk, hogy a misztikus jóslatai teljes mértékben tévesnek bizonyuljanak. - olvasható a LADbible cikkében.