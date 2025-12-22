A társadalom túl messzire ment – ez várható 2026-ra Baba Vanga követői szerint

Az év végének közeledtével sokan kezdenek el elmélkedni arról, mi várhat ránk jövőre. Ennek kapcsán pedig sokszor előkerülnek régi próféciák is, ami miatt ismét középpontba került a híres bolgár jós, Baba Vanga neve is. A látnok ugyanis figyelmeztést adott: a civilizációnk egy olyan ponthoz közeledik, amikor elkezdi felismeri, hogy túl messzire ment. A jóslat a technológia és az erkölcs kapcsolatára összpontosít. Baba Vanga hívei szerint a misztikus egy olyan évet látott előre, amikor szakemberek és közösségek világszerte közösen ismerik fel, hogy etikai és technológiai határokat léptek át.

Baba Vanga jóslata szerint a társadalom túl messzire ment (Fotó: Youtube)

Baba Vanga jóslata szerint a társadalom túl messzire ment

Követői szerint ez az „ébredés” nem egyetlen pusztító esemény formájában jelenik majd meg, hanem fokozódó nemzetközi feszültségek és olyan tudományos áttörések révén, amelyek átalakítják az emberi kapcsolatokat. A technológiai aggodalmakon túl a Sky History megjegyezte, hogy bár Baba Vanga számos pénzügyi összeomlással kapcsolatos jóslatát 2025-höz kötik, látomásainak értelmezése hívei szerint azt sugallja, hogy a gazdasági instabilitás 2026-ban is globálisan fennmarad.

A bolgár látnok, polgári nevén Vangelia Pandeva Gushtyerova 1996-ban hunyt el mellrákban. Követői azonban úgy hiszik, hogy több ezer jóslatot hagyott hátra, amelyek egészen 5079-ig jövendölnek. Teszik mindezt annak ellenére, hogy nincsenek írásos feljegyzések, és tanításai családtagjai, köztük unokahúga, Krasimira Stoyanova közvetítésével maradtak fenn.

Baba Vangát támogatói régóta összekapcsolják számos jelentős globális esemény előrejelzésével, mint például a New York-i 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal, Diana hercegnő halálával és több időjárási katasztrófával – írja a Mirror.