"Tudtam, ha nem teszem meg, talán öt év múlva meghalok" – így fogyott le közel 50 kilót a magyar kamionsofőr

Heteket van távol a szeretteitől Horváth Péter, ám amikor végre leparkolhatja a kamionját és hazatérhet, minden idejét a nevelt gyermekeinek szenteli. A kis Hanna, Máté és Bence az ő mindenei, akikért bármit megtenne, ám a férfi túlsúlya komoly akadályt gördített elé a tavalyi nyaralásukkor. Akkor döntött úgy, ideje életmódváltásba kezdenie, és megszabadulnia a túlsúlyától. Most 98 kiló, de ez nem mindig volt így. A férfi ledöntötte a tévhitet, hogy a fogyás kamionsofőrként lehetetlen. Elárulta, mi az ő titka az egészséges élethez!

Péter rövid idő alatt rengeteget változott, a fogyás egészen más külsőt adott neki Fotó: Beküldött fotó

Fogyás fél év alatt, kamionsofőrként?

Erre most sokan felkapják a fejüket az interneten, amióta Péter megosztotta a sikertörténetét a nagy nyilvánossággal. A 40 éves kamionos számára nincs lehetetlen, és minderre egy tavalyi nyaralásnak hála jött rá. Az akkor 142 kilós férfi Görögországba ruccant ki a szeretteivel, ahol érezte, a túlsúlya korlátokat emel elé, amiket már ne tudott megugrani.

Amikor elmentünk nyaralni, egyszerűen játszani nem bírtam a gyerekekkel. Hiába mentünk le a tengerpartra és kérték tőlem, hogy Peti papa gyere, csináljuk, fájtak a lábaim, nem bírtam 500 métert megtenni. Utána visszanéztem az akkori közös fotóinkat, amikor játszottam velük és nekem csak a fájdalom volt az arcomon azokon a képeken. Nekem ők a mindeneim, de nem tudtam igazán velük tartalmas időt tölteni

– vallotta be Péter a Metropolnak, aki akkor szembesült vele igazán, változtatnia kell.

Mérlegre helyezte az életét:

magas volt a vérnyomása,

túlsúlyos volt,

emiatt pedig nehezen is mozgott

– muszáj volt változtatnia.

Kamionos vagyok, és sokszor hosszú órákat utazom. Nassoltam, gyorskajákat ettem, ezért is híztam el. Tükörbe néztem, és nem voltam ugyanaz az ember, mint régen. Fogyni akartam és tudtam, hogy ha nem teszem meg, talán 5 év múlva meghalok és nem láthatom a gyerekeket felnőni

– mondta.

Határt húzott és új életet kezdett. 2025 augusztusától a sport a mindennapjai részévé vált, csakhogy a fogyás kamionsofőrként nem sétagalopp: aki ezt az életet választja, a sportra kevés esélye van, hiszen hely és idő is sincs nagyon rá. Péter mégis bebizonyította, hogy igenis bármi lehetséges. A vezetőfülkét átalakította egy mini edzőteremmé és egy mindössze három négyzetméteres fülkében 47 kilót adott le, fél év alatt!