"Tudtam, ha nem teszem meg, talán öt év múlva meghalok" – így fogyott le közel 50 kilót a magyar kamionsofőr
Az egészsége visszanyerése, és a hit volt a hajtóereje egy magyar kamionsofőrnek, hogy az életét megváltoztassa. Horváth Péterben óriási pálfordulást hozott a legutóbbi családi nyaralása, amiért úgy érezte: ideje a fogyás útjára lépnie. Három négyzetméteren mondott nemet a kilókra, fél év alatt 47 kilótól szabadult meg.
Heteket van távol a szeretteitől Horváth Péter, ám amikor végre leparkolhatja a kamionját és hazatérhet, minden idejét a nevelt gyermekeinek szenteli. A kis Hanna, Máté és Bence az ő mindenei, akikért bármit megtenne, ám a férfi túlsúlya komoly akadályt gördített elé a tavalyi nyaralásukkor. Akkor döntött úgy, ideje életmódváltásba kezdenie, és megszabadulnia a túlsúlyától. Most 98 kiló, de ez nem mindig volt így. A férfi ledöntötte a tévhitet, hogy a fogyás kamionsofőrként lehetetlen. Elárulta, mi az ő titka az egészséges élethez!
Fogyás fél év alatt, kamionsofőrként?
Erre most sokan felkapják a fejüket az interneten, amióta Péter megosztotta a sikertörténetét a nagy nyilvánossággal. A 40 éves kamionos számára nincs lehetetlen, és minderre egy tavalyi nyaralásnak hála jött rá. Az akkor 142 kilós férfi Görögországba ruccant ki a szeretteivel, ahol érezte, a túlsúlya korlátokat emel elé, amiket már ne tudott megugrani.
Amikor elmentünk nyaralni, egyszerűen játszani nem bírtam a gyerekekkel. Hiába mentünk le a tengerpartra és kérték tőlem, hogy Peti papa gyere, csináljuk, fájtak a lábaim, nem bírtam 500 métert megtenni. Utána visszanéztem az akkori közös fotóinkat, amikor játszottam velük és nekem csak a fájdalom volt az arcomon azokon a képeken. Nekem ők a mindeneim, de nem tudtam igazán velük tartalmas időt tölteni
– vallotta be Péter a Metropolnak, aki akkor szembesült vele igazán, változtatnia kell.
Mérlegre helyezte az életét:
- magas volt a vérnyomása,
- túlsúlyos volt,
- emiatt pedig nehezen is mozgott
– muszáj volt változtatnia.
Kamionos vagyok, és sokszor hosszú órákat utazom. Nassoltam, gyorskajákat ettem, ezért is híztam el. Tükörbe néztem, és nem voltam ugyanaz az ember, mint régen. Fogyni akartam és tudtam, hogy ha nem teszem meg, talán 5 év múlva meghalok és nem láthatom a gyerekeket felnőni
– mondta.
Határt húzott és új életet kezdett. 2025 augusztusától a sport a mindennapjai részévé vált, csakhogy a fogyás kamionsofőrként nem sétagalopp: aki ezt az életet választja, a sportra kevés esélye van, hiszen hely és idő is sincs nagyon rá. Péter mégis bebizonyította, hogy igenis bármi lehetséges. A vezetőfülkét átalakította egy mini edzőteremmé és egy mindössze három négyzetméteres fülkében 47 kilót adott le, fél év alatt!
Mindössze 1 pár 2 kezes súlyzóra és egy 35 kilós gumiszalagra, szoros étrendre és időbeosztásra volt szüksége, hogy tabut döntsön: igenis, le lehet fogyni kamionozás mellett is!
Arra törekszem a mai napig, hogy a napi mozgásom meglegyen és a kalóriadeficitet is megtartsam. Előtte 5 ezer kalóriát vittem be a szervezetembe egy nap alatt, ezt jócskán lecsökkentettem az étrenddel. Minden időmet edzésre fordítom, ha tudom. Még akkor is felemelem a súlyzókat, amikor 15 percet áll a kamion a parkolóban, emellett rengeteget sétálok
– részletezte fogyása titkát a férfi.
Nagyon megérte
Péter igazi szikla, ma már nagy az állóképessége, ha edzésről van szó: heti négyszer ragadja meg a súlyzókat, és napi 5 ezer lépést tesz meg. Tudja, hogy mik a határai és az élete része lett a sport, de az elején voltak mélypontjai, amikor majdnem feladta. Ezt ő mégis leckének fogja fel, amivel megismerte önmagát.
Rájöttem arra, hogy nem szabad egyszerre nagyon megterhelni a szervezetem, hanem lépésről lépésre többet edzeni. Egyszer volt két pihenőnapom, és 24 kilométert sétáltam. Másnap reggelre még a hajam is fájt, olyan izomlázam volt. Mozdulni is alig tudtam, akkor kicsit elgondolkodtam, hogy abbahagyom az egészet. De aztán erőt vettem magamon, és azt mondtam: Péter, ilyet többé nem csinálunk. Kértem istent, hogy adjon erőt, hogy kibírjam, főleg akkor, amikor minden nappal többet edzettem
– vallotta be.
Elhatározás, hit és kitartás – ez a három dolog szerinte a kulcsa annak, hogy a fogyás bárkinek sikerüljön.
Közel 50 kilótól szabadul meg fél év alatt, ami már szinte rekord. Főleg a kamionosok körében, akik amióta Péter megosztotta a sikersztoriját, inspirálja őket is.
Eredetileg ki sem akartam posztolni, a kis Hannácska biztatott rá, hogy legyek erre nagyon büszke és tegyek ki. A kamionosok egy része el van hízva, és rengetegen megkerestek utána. Nagyon sok kollégám is rám írt, hogy elkezdtek ők is edzeni. Ha már csak száz embertől tíznek sikerül a fogyás, akkor már nagyon megérte ez a poszt
– zárta szavait Horváth Péter.
