Csodálatos fogyás: elárulta titkát az édesanya, aki 40 kilótól szabadult meg

Egy mára sikeresen lefogyott nő évekig próbált kiigazodni a számtalan fogyókúra útvesztőin akkor eredménytelenül, ezért pontosan tudja, mivel jár az, amikor küzdeni kell a céljaiért a mindennapokban. A 41 éves anyuka, Bethany Wragg a legnehezebb időszakában kb. 104 kg-ot nyomott, akkor lett igazán elege az állapotából, amikor az iskolai játszótéren kövérnek bélyegezték egyesek és ez nagyon lesújtotta őt. Nehezen tudott megszabadulni a pluszkilóktól, de végül három kemény év alatt, Slimming World diétával és rendszeres biciklizéssel lefogyott 63,5 kg-ra.

A sikeresen lefogyott nő mára nagyon odafigyel az életmódjára Fotó: freepik.com/Illusztráció

A mára sikeresen lefogyott nő egy dolgot sajnál a legjobban

Az anyuka nagyon büszke a fogyására, de mégis akad benne egy tüske, ami mellett nem tudott elmenni sosem, hiszen úgy gondolja a fogyasztó injekcióval sokkal könnyebben célt ért volna el és sajnálja, hogy amikor szüksége volt rá, akkor nem voltak elérhetőek.

Mindent kipróbáltam a fogyás érdekében, ha létezik valami, én ötször is próbáltam, de semmi sem működött. Ahogy közeledtem a 40-hez, eldöntöttem, hogy nagy ünneplést akarok, és a lehető legjobban szeretnék kinézni és érezni magam. Követtem a Slimming World programot, és beleszerettem a biciklizésbe – minden hétvégén 10 mérföldet tekertem. Néhány éve a fogyasztó injekciók még nem igazán léteztek, most pedig azt látom, hogy emberek néhány hónap alatt ugyanannyit fogynak, mint én három év alatt. Biztosan kipróbáltam volna őket, ha elérhetők lettek volna, amikor a legnehezebb voltam. Csak 2024 nyarán kezdtem észrevenni, hogy reklámozzák őket, aztán elkezdték kérdezgetni tőlem, hogy használtam-e őket, és állandóan magyarázkodnom kellett, hogyan fogytam le

– idézte fel az édesanya.

Bethany elmondta, hogy gyerekként sportos és aktív volt, de ahogy idősebb lett, a táncot elvitelre rendelt ételekre és kocsmázásra cserélte, ami miatt felszaladtak rá a kilók. Ahogy egyre közeledett a 40-hez és anyagilag stabilabb lett, a lánya pedig önállóbb, így több ideje és energiája maradt az egészségére figyelni. 2022 januárjában ötödször is csatlakozott a helyi Slimming World csoporthoz, és ezúttal szigorúan betartotta az étrendet és a heti találkozókat, ami egyenes úton a sikeres fogyásához vezetett.