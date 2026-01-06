Elképesztő fogyás: bikiniben mutatta meg új alakját a hollywoodi színésznő

A frissen elvált hollywoodi színésznő, Amy Schumer elképesztő formában van. Legújabb Instagram-bejegyzésében megosztotta rajongóival: készen áll arra, hogy továbblépjen, és izgatottan várja, mit tartogat számára a 2026-os év.

Bikiniben mutatta meg elképesztő fogyása látványos eredményét a hollywoodi színésznő, Amy Schumer (Fotó: AFP / AFP)

Bomba formában köszönti az új évet a hollywoodi színésznő

Amy Schumer kevesebb, mint egy év alatt 28 kilótól szabadult meg, amiben sajnos fontos szerepet játszott, hogy tavaly decemberben férjével, Chris Fischerrel közösen bejelentette, külön utakon folytatják. Bár a válás mellett döntöttek, megmaradt közöttük a jó kapcsolat, és továbbra is együtt nevelik a gyermeküket.

A színésznő a nehéz időszak után az edzésre és a diétára fordította felszabadult energiáit, az eredmény pedig elképesztő lett – számolt be róla a Life.hu.

Az Amy Schumer által megosztott fotókon egyértelműen látható, mennyire jól fest bikiniben és smink nélkül a szingli hollywoodi színésznő.

Anyukám készítette ezeket a képeket rólam, miközben bepakoltam az útra. Ez az év számomra az öngondoskodásról és az önszeretetről fog szólni. Nincs mese, nincs smink, nincs filter. Ez vagyok én. Becsüljük meg az egészségünket, a családunkat, a barátainkat és legyen ez életünk legjobb éve. Lépjünk tovább megbánás nélkül!

– írta bejegyzésében Amy Schumer.