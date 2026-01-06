RETRO RÁDIÓ

Elképesztő fogyás: bikiniben mutatta meg új alakját a hollywoodi színésznő

Sminket sem tett fel a sztár. Így kezdte az évet a hollywoodi színésznő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 15:30
hollywoodi színésznő amy schumer bikini színésznő fogyás

A frissen elvált hollywoodi színésznő, Amy Schumer elképesztő formában van. Legújabb Instagram-bejegyzésében megosztotta rajongóival: készen áll arra, hogy továbblépjen, és izgatottan várja, mit tartogat számára a 2026-os év.

Bikiniben mutatta meg elképesztő fogyását a hollywoodi színésznő
Bikiniben mutatta meg elképesztő fogyása látványos eredményét a hollywoodi színésznő, Amy Schumer (Fotó: AFP / AFP)

Bomba formában köszönti az új évet a hollywoodi színésznő

Amy Schumer kevesebb, mint egy év alatt 28 kilótól szabadult meg, amiben sajnos fontos szerepet játszott, hogy tavaly decemberben férjével, Chris Fischerrel közösen bejelentette, külön utakon folytatják. Bár a válás mellett döntöttek, megmaradt közöttük a jó kapcsolat, és továbbra is együtt nevelik a gyermeküket. 

A színésznő a nehéz időszak után az edzésre és a diétára fordította felszabadult energiáit, az eredmény pedig elképesztő lett – számolt be róla a Life.hu.

Az Amy Schumer által megosztott fotókon egyértelműen látható, mennyire jól fest bikiniben és smink nélkül a szingli hollywoodi színésznő.

Anyukám készítette ezeket a képeket rólam, miközben bepakoltam az útra. Ez az év számomra az öngondoskodásról és az önszeretetről fog szólni. Nincs mese, nincs smink, nincs filter. Ez vagyok én. Becsüljük meg az egészségünket, a családunkat, a barátainkat és legyen ez életünk legjobb éve. Lépjünk tovább megbánás nélkül!

– írta bejegyzésében Amy Schumer.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu