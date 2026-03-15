„Ha jó társaságban akar lenni...” – Orbán Viktor elárulta, miért érdemes még most elindulni a Kossuth térre

A március 15-i Békemenet hivatalosan 11 órakor indult, de már 9 óra környékén özönleni kezdtek a békepárti magyarok. Budapest a nemzeti oldal fővárosává alakult ezen a napon, többek szerint minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete vonul a Kossuth térre.

A miniszterelnök a Lázár János és Szijjártó Péter társaságában egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor a rövid élő bejelentkezés során elárulta, miért érdemes még most elindulni a Kossuth térre és meghallgatni a kormányfő beszédét.

Ha jó társaságban akar lenni... Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani

– mondta a videóban Orbán Viktor.

„Hamarosan kezdünk. Békemenet. A legnagyobb!” – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.