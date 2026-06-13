Becserkészte Miley Cyrus dögös exférjét a TV2 sztárja

Barta Sylvi a szokásos gyakorlatait végezte az egyik budapesti edzőteremben, amikor váratlanul feltűnt Liam Hemsworth. A TV2 időjósa érthető módon nagyon megörült, hogy személyesen is összefuthatott egy világsztárral, és gyorsan oda is lépett hozzá, hogy kérjen tőle egy szelfit. Miley Cyrus exférje természetesen boldogan mondott igent.

Barta Sylvi korábban biztos nem gondolta, kivel fut össze az edzőteremben (Fotó: Szabolcs László)

Barta Sylvi szelfije Liammel

Napok óta azt suttogják, hogy a város legfelkapottabb helyein bármikor szembejöhet egy-egy világsztár. A gyanú hamar beigazolódott, amikor a budapesti Flex Gym tulajdonosa egy olyan szelfit villantott az Instagram-oldalán, amitől a fél világ sárgult az irigységtől. A képen nem más, mint a sármos Liam Hemsworth feszített mellette. A szemfüles rajongók azóta is tűkön ülve járják az utcákat, hátha ők is beleszaladnak a színészbe. Nos, a legnagyobb hazai trófeát eddig kétségkívül a TV2 időjósa, Barta Sylvi zsebelte be, aki egyébként nem bízta a véletlenre a dolgot. Ő is ugyanebben az edzőteremben kapta el Liam-et.

Barta Sylvi szelfije Liam Hemsworth-tel (Fotó: Instagram)

Sose kezdődjön rosszabbul a hétvége

– kacsintott a TV2 sztárja.

Arnold Schwarzeneggerrel akcióznak

Mint kiderült, Liam Hemsworth nem pihenni jött a magyar fővárosba, hanem egy elképesztően látványos szuperprodukción dolgozik. A The Kelly's című filmet forgatja, és ami még ennél is izgalmasabb, hogy a főszerepben nem más lesz a partnere, mint maga a Terminátor, azaz Arnold Schwarzenegger! Már ő is megérkezett Budapestre.

Hol lehet elkapni a sztárokat?

Mivel a forgatások már gőzerővel zajlanak, a magyar rajongóknak most dupla esélyük van arra, hogy világsztárokkal fussanak össze. Arnold Schwarzenegger nemrég arról beszélt, hogy bár fárasztóak az éjszakai forgatások, imád mászkálni a városban. A napokban például a Budai Váralagút környékén látták biciklizni két kigyúrt testőr társaságában. Liam Hemsworth pedig, mint az köztudott, igazi fitneszőrült, így nem csoda, hogy előszeretettel látogatja a belvárosi prémium konditermeket.

Ha valaki elég figyelmesen közlekedik a fővárosban, könnyen úgy járhat, mint Barta Sylvi, és akár egy életre szóló közös fotóval gazdagodhat.