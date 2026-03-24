Barta Sylvia sporttal küzd a betegség ellen

Barta Sylvia a mai napig sugárzó szépség, aki büszkén vállalja a korát. Az 56 éves időjós a televíziós munkái mellett hosszú évek óta fitneszedzőként is tevékenykedik. Zumba és fitdance órákat tart, ahol rengeteg nővel dolgozik együtt, akiknek ő jelenti a példaképet. Most a sok befektetett munka elnyerte a méltó jutalmát, ugyanis megkapta a Just Clear Awardon a Legfittebb Példaképnek járó díjat.

Barta Sylvia párja kíséretében érkezett a díjátadó gálára (Fotó: Szabolcs László)

Barta Sylvia 15 év kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére időjósként, 2018-ban

Televíziós munkái mellett fitneszedzőként tevékenykedik, ahol rengeteg nővel dolgozik együtt

Az időjósnál súlyos autoimmun betegséget diagnosztizáltak, amire a sport jelentette a gyógyírt

Barta Sylvi kapta 2026-ban a Legfittebb Példaképnek járó díjat a Just Clear Awardon

Barta Sylvia nagyon boldog, hogy ő kapta ezt az elismerést, ez a díj számára különösen sokat jelent. A gyönyörű aerobik instruktor úgy érzi, hogy 56 évesen sokkal többet jelent ez az elismerés, mintha a húszas éveiben nyerte volna el.

Nekem nagyon sokat jelent ez a díj, hiszen huszonévesen is nagy dolog díjat nyerni, de egy nő számára, aki már az élet naposabb B oldalán jár, mint ahogy én is, különösen nagy megtiszteltetés egy ilyen elismerés. Ahhoz, hogy valaki családanyaként, dolgozó nőként példaértékű lehessen a sportba fektetett munkájában, az nagyon hosszú évtizedek kitartó munkájának az eredménye

– mesélte örömmel a díjazott.

Barta Sylvia, TV2 időjósa nagyon büszke a díjára (Fotó: Szabolcs László)

A TV2 időjósa tudja, milyen betegnek lenni. Több mint egy évtizeddel ezelőtt súlyos artritiszt diagnosztizáltak nála, ami egy autoimmun betegség. Ez egy krónikus ízületi gyulladás, ami elképesztő fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal jár. A diagnózist követően a gyönyörű időjós úgy döntött, hogy kezébe veszi a sorsát és elkezdett olyan mozgásformák után kutatni, amik segíthetnek az állapotán.

Amikor kiderült a betegségem, éreztem, hogy a kezembe kell vennem a sorsomat. Ekkor kisgyerekes édesanyaként beültem az iskolapadba és elvégeztem különböző edzői iskolákat. Aerobik edző vagyok, fitnesz instruktor és személyi edző. Engem a sport gyógyított meg, ennek köszönhetően visszakaptam a mozgás szabadságát

– mesélte a gyönyörű tréner.