Barta Sylvia sporttal küzd a betegség ellen
Az örökké mosolygós időjóst mindenki ámulattal nézi, ami nem is csoda, hiszen a hatodik x-hez közel is kirobbanó formában van. Barta Sylvia nyíltan beszél arról, amikor súlyos autoimmun betegséggel diagnosztizálták, de számára a sport jelentette a gyógyulást. Akaratának és elképesztő kitartásának köszönhetően mára ezeket a nehézségeket maga mögött tudhatja és most már ő segít másoknak, hogy a mozgással visszakapják az egészségüket.
Barta Sylvia a mai napig sugárzó szépség, aki büszkén vállalja a korát. Az 56 éves időjós a televíziós munkái mellett hosszú évek óta fitneszedzőként is tevékenykedik. Zumba és fitdance órákat tart, ahol rengeteg nővel dolgozik együtt, akiknek ő jelenti a példaképet. Most a sok befektetett munka elnyerte a méltó jutalmát, ugyanis megkapta a Just Clear Awardon a Legfittebb Példaképnek járó díjat.
- Barta Sylvia 15 év kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére időjósként, 2018-ban
- Televíziós munkái mellett fitneszedzőként tevékenykedik, ahol rengeteg nővel dolgozik együtt
- Az időjósnál súlyos autoimmun betegséget diagnosztizáltak, amire a sport jelentette a gyógyírt
- Barta Sylvi kapta 2026-ban a Legfittebb Példaképnek járó díjat a Just Clear Awardon
Barta Sylvia nagyon boldog, hogy ő kapta ezt az elismerést, ez a díj számára különösen sokat jelent. A gyönyörű aerobik instruktor úgy érzi, hogy 56 évesen sokkal többet jelent ez az elismerés, mintha a húszas éveiben nyerte volna el.
Nekem nagyon sokat jelent ez a díj, hiszen huszonévesen is nagy dolog díjat nyerni, de egy nő számára, aki már az élet naposabb B oldalán jár, mint ahogy én is, különösen nagy megtiszteltetés egy ilyen elismerés. Ahhoz, hogy valaki családanyaként, dolgozó nőként példaértékű lehessen a sportba fektetett munkájában, az nagyon hosszú évtizedek kitartó munkájának az eredménye
– mesélte örömmel a díjazott.
A TV2 időjósa tudja, milyen betegnek lenni. Több mint egy évtizeddel ezelőtt súlyos artritiszt diagnosztizáltak nála, ami egy autoimmun betegség. Ez egy krónikus ízületi gyulladás, ami elképesztő fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal jár. A diagnózist követően a gyönyörű időjós úgy döntött, hogy kezébe veszi a sorsát és elkezdett olyan mozgásformák után kutatni, amik segíthetnek az állapotán.
Amikor kiderült a betegségem, éreztem, hogy a kezembe kell vennem a sorsomat. Ekkor kisgyerekes édesanyaként beültem az iskolapadba és elvégeztem különböző edzői iskolákat. Aerobik edző vagyok, fitnesz instruktor és személyi edző. Engem a sport gyógyított meg, ennek köszönhetően visszakaptam a mozgás szabadságát
– mesélte a gyönyörű tréner.
Ma már másoknak segít az egészség megőrzésben
A kortalan szépség úgy érezte, hogy a megszerzett edzői tudása segítségével szeretne segíteni másokon is. A betegségből való kilábalás óta a mai napig is folyamatosan tart tematikus edzéseket. Mivel mindig is imádott táncolni, ezért manapság már túlnyomórészt táncos órákat tart, ahova főként nők járnak.
„Miután helyrehoztam az egészségemet, nagyon fontos volt számomra, hogy másokon is segítsek. Én csak olyan órákat tartok, amikben hiszem és tudom, hogy segíthetnek. Mivel mindig is szerettem táncolni, így ezt beépítettem az óráimba és ma már táncos órákat tartok” – újságolta lelkesen a gyönyörű időjós.
Barta Sylvia: „Boldogsághormonokban úszunk mindannyian!”
A TV2 időjósa fontosnak tartja, hogy az ő edzései ne csak rideg gyakorlatsorok legyenek, hanem egy élvezetes együtt töltött idő, ahol az oda járó nők támogatják egymást.
Ezek nem csupán izzadtságszagú edzések, mindannyian csak úgy úszunk a boldogsághormonokban. Az a női közösség, ami az óráimon kialakult, egy nagyon megtartó és támogató közeg. Itt mindannyian jól érezzük magunkat és emeljük egymást. Ez nekem nagyon fontos, mert szerintem ez a lelki töltődés az egészséges életmód egyik alappillére
– mesélte mosolyogva a gyönyörű edző.
A kortalan példakép minden nap hálát ad a Jóistennek minden apró kis örömért, mert azt vallja, hogy a test a lélek temploma, és a lelki béke alapja a hála. Ha kívánhatna magának valamit a következő ötven évre, akkor azt kérné, hogy érje meg az unokái születését, és hogy fitt, kiegyensúlyozott, boldog nagymama évei legyenek. Szeretne kúszni-mászni az unokáival és megmutatni nekik a világot.
