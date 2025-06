Barta Sylvia 7 kilót fogyott, versenyt nyert, majd jött a tragédia

Sokan úgy vélik, hogy ötven felett már nincs értelme komoly fizikai célokat kitűzni, a test formálása pedig a húszas-harmincas évekre korlátozódik. Azonban vannak, akik teljesen másként gondolják – és nemcsak beszélnek róla, hanem példát is mutatnak. Az ismert televíziós személyiség, Barta Sylvia, akit sokan az időjárás-jelentésekből ismerhetnek, éppen ezt tette: felnőtt nőként, karrierje csúcsán vágott bele egy látványos életmódváltásba – versenydiétával, heti több edzéssel és nem kevés áldozattal.

Barta Sylvia fogyása mindenkit sokkolt (Fotó: Instagram)

Barta Sylvia elképesztő formában van

Barta Sylvia tavasszal részt vett egy fitnesz versenyen, ahol a 45+ nők csoportjában indult, és 12 hét alatt, személyi edzője, Megyimorecz Gábor irányításával szigorú versenydiétával dolgozott a legjobb formájáért. A 16 indulóból mindössze öten vitték végig a diétát, köztük Sylvia, aki 7 kg-ot fogyott és látványosan szálkásodott úgy, hogy izmot is növelt:

„Voltak komoly mélypontok, de a gyors és látható eredmények átlendítettek a holtpontokon!” – vallotta lelkesen a TV2 sztárja.

Végül megnyerte a versenyt

Az igazi áttörés az volt, amikor végre sikerült felhagynia a cukorral. „Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy a testem mennyire hálás az egészséges ételekért!” – lelkesedett Sylvia, aki a verseny végén meg is nyerte a kategóriáját. Ez nem csak egy győzelem volt, hanem óriási önbizalom-löket: a magabiztosság, amit megszerzett, örökre vele marad.

Baleset is hátráltatta a felkészülését

A felkészülése nem volt zökkenőmentes, ugyanis váratlan fordulat érte: májusban otthon, a teraszán megcsúszott és eltörte a bal orsócsontját – balkezesként ez a domináns karja volt. A sztár kórházba került, műtét várt rá fájdalomcsillapítókat szedett.

Sylvia az Instagramon megható őszinteséggel írt akkor: „A testem most megálljt parancsolt, így minden tervet újra kell gondolnom – lelassulni, elfogadni, újratervezni. A legrosszabb az egészben a kiszolgáltatottság!” A képernyőről is eltűnt egy időre, ahogy az edzőterem vendégei is nélkülözni voltak kénytelenek egy darabig. Jelenleg is gyógytornára jár.