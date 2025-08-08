Sokkoló halál utáni élménye volt egy ápolónőnek

Julia Evans kanadai ápolónő egy bizarr allergiás reakció következtében kis híján életét vesztette – ám az élmény, amin keresztülment, mindent megváltoztatott számára. A nő elmondása szerint a halál torkában látomása volt elhunyt édesanyjáról, és olyan békét érzett, amit semmilyen emberi szóval nem lehet leírni.

Julia közel állt a halálhoz, és miután visszatért megosztotta a tapasztalatait. Fotó: Illusztráció/Unsplash

A különös eset még 2018-ban történt, de Julia csak idén mesélte el részletesen történetét Jeff Mara podcastjában. Mint kiderült, sokkal súlyosabb allergiája van a liliomra, mint korábban gondolta.

Egy reggelen, munka közben megállt egy csokor virág közelében, és ahogy belélegezte a virágpor illatát, a teste azonnal reagálni kezdett. Julia anafilaxiás sokkot kapott – ez az allergiás reakció legsúlyosabb formája, ami életveszélyes állapot. Kollégái azonnal a személyzeti szobába vitték, ahol egy orvos adrenalint (epinefrint) fecskendezett belé – ez az EpiPen nevű életmentő eszköz fő hatóanyaga. Julia azonban emlékszik arra a pillanatra, amikor az orvossal összenéztek, és mindketten rájöttek: rossz szert adtak be. „Abban a pillanatban a szívem szinte felrobbant, mintha Hulkká változtam volna” – mesélte. A szervezete túlpörgött az adrenalintól, légzése beindult, és úgy érezte, eltaszít magától mindent. De a test túlzott reakciója végül szívleálláshoz vezetett. - áll a Lad Bible cikkében.

Elkezdtem érezni, hogyan halt meg a legjobb barátnőm, aki fejbe lőtte magát… olyan volt, mintha a koponyám hátsó része szétrobbant volna. Akkor veszítettek el engem is. Pulzus nélküli kamrafibrillációm volt, gyakorlatilag halott voltam

Julia ekkor azt érezte, mintha szó szerint felrobbanna a szíve a sok gyógyszertől, amit beadtak neki. Ekkor újraélesztették, a bőre először kék lett, majd lesápadt, végül hamuszürkévé vált. Julia ekkor hallani kezdte édesanyja hangját, aki 1983-ban hunyt el: „Minden rendben van, drágám. Anya itt van. Ne sírj.” – mondta neki. „Mintha tényleg ott állt volna mellettem” – idézte fel az élményt. Ezután hallotta, hogy valaki azt mondja: „Elvesztettük megint.” És ekkor következett be valami megmagyarázhatatlan. Julia szerint nem létezik emberi szó arra, amit akkor átélt.

Olyan hatalmas szeretetet éreztem, amit soha életemben nem tapasztaltam. Az egyetlen módja, ahogy le tudom írni: megkaptam a legnagyobb ajándékot – az önszeretetet. Az a fény olyan békés volt, olyan otthonos érzés. Éreztem minden egyes ember jelenlétét, akik előttem haltak meg, mindannyian ott voltak

A következő pillanatokban elmondása szerint, visszatért a testébe, de úgy, mintha visszalökték volna. Ahogy tisztult a látása, látta, hogy mindenféle vezeték lógott a testéről, és teljesen meztelen volt. Itt már nem érezte azt a szeretetet, amit akkor amíg "halott" volt. Végül, amikor felfogta, mi is történt vele, csak ennyit mondott nevetve: „Azt hiszem, ma kiveszek egy szabadnapot.”