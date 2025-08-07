„A fiam nincs itt, és ez minden nap összetör engem” – Fedetlen aknába zuhant a kisdiák egy építkezésen

Egy iskolás fiú tragikus halála egy glasgow-i építkezésen elkerülhető lett volna. A 10 éves Shea Ryan 2020. július 16-án halt meg, miután átmászott egy építkezés kerítésén, ami nem volt biztosítva. Az építkezésen a 10 éves kisfiú belezuhant egy közel három méter mély befejezetlen aknába. A tragédia a glasgow-i Drumchapel városában történt.

Fotó: Unsplash

A vizsgálat szerint a fiatal a zuhanás közben katasztrofális fejsérülést szenvedett, ami végül a halálát okozta. A vállalkozót, RJ McLeodot 800 000 fontra (kb. 366 millió forintra) büntették a biztonsági hiányosságok miatt.

A Glasgow-i Sheriff Bíróságon folytatott vizsgálatot Stuart Reid seriff vezette, aki arra a következtetésre jutott, hogy mind a fővállalkozó RJ McLeod (RJM), mind a közös vállalat, az Amey Black & Veatch (ABV) nem hozott ésszerű és elégséges intézkedéseket a lakosság biztonságának védelmének érdekében az építkezésen.

A sheriff több olyan óvintézkedést is azonosított, amelyek reálisan elkerülhetővé tették volna a balesetet és Shea halálát.

2020. július 2-án, mielőtt a helyszínt ideiglenesen átadták volna az ABV-től az RJM-nek, eltávolítottak egy nehéz, „Grano” néven ismert építőanyaggal teli ballasztzsákot, amelyet korábban az akna tetején helyeztek el, hogy megakadályozzák a hozzáférést. Az ABV soha nem értesítette az RJM-et erről a változásról, annak ellenére, hogy a telephelyen többször előfordult, hogy gyerekek illetéktelenül léptek be, vagy megrongálták a kerítést. Az RJM továbbá soha nem intézkedett a ballasztzsák cseréjéről, illetve az akna tetején lévő öntöttvas fedél rögzítéséről, lemérlegeléséről vagy rögzítéséről. A vállalat elmulasztotta továbbá, hogy minden munkanap végén ellenőrizze az aknát.

Shea édesanyja, Joanne Ferguson 2023-ban közleményben tisztelgett: „A fiam nincs itt, és ez minden nap összetör engem. Ez a teljesen elkerülhető baleset tönkretette az életemet és a gyerekeim életét. Néha már nem is érzem magam embernek a gyász miatt. Wee Shea minden nap minden másodpercében hiányzik, a családja és a barátai pedig mindig szeretni és hiányolni fogják”.