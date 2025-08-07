RETRO RÁDIÓ

„A fiam nincs itt, és ez minden nap összetör engem” – Fedetlen aknába zuhant a kisdiák egy építkezésen

Öt év telt el a szörnyű tragédia óta, de a család fájdalma még csak most enyhülhet az igazságszolgáltatásnak köszönhetően.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.07. 10:00
tragédia építkezés akna diák halál

Egy iskolás fiú tragikus halála egy glasgow-i építkezésen elkerülhető lett volna. A 10 éves Shea Ryan 2020. július 16-án halt meg, miután átmászott egy építkezés kerítésén, ami nem volt biztosítva. Az építkezésen a 10 éves kisfiú belezuhant egy közel három méter mély befejezetlen aknába. A tragédia a glasgow-i Drumchapel városában történt. 

gyertya, gyász, búcsú, mécses
Fotó: Unsplash

A vizsgálat szerint a fiatal a zuhanás közben katasztrofális fejsérülést szenvedett, ami végül a halálát okozta.  A vállalkozót, RJ McLeodot 800 000 fontra (kb. 366 millió forintra) büntették a biztonsági hiányosságok miatt. 

A Glasgow-i Sheriff Bíróságon folytatott vizsgálatot Stuart Reid seriff vezette, aki arra a következtetésre jutott, hogy mind a fővállalkozó RJ McLeod (RJM), mind a közös vállalat, az Amey Black & Veatch (ABV) nem hozott ésszerű és elégséges intézkedéseket a lakosság biztonságának védelmének érdekében az építkezésen.

A sheriff több olyan óvintézkedést is azonosított, amelyek reálisan elkerülhetővé tették volna a balesetet és Shea halálát.

2020. július 2-án, mielőtt a helyszínt ideiglenesen átadták volna az ABV-től az RJM-nek, eltávolítottak egy nehéz, „Grano” néven ismert építőanyaggal teli ballasztzsákot, amelyet korábban az akna tetején helyeztek el, hogy megakadályozzák a hozzáférést. Az ABV soha nem értesítette az RJM-et erről a változásról, annak ellenére, hogy a telephelyen többször előfordult, hogy gyerekek illetéktelenül léptek be, vagy megrongálták a kerítést. Az RJM továbbá soha nem intézkedett a ballasztzsák cseréjéről, illetve az akna tetején lévő öntöttvas fedél rögzítéséről, lemérlegeléséről vagy rögzítéséről. A vállalat elmulasztotta továbbá, hogy minden munkanap végén ellenőrizze az aknát.

Shea édesanyja, Joanne Ferguson 2023-ban közleményben tisztelgett: „A fiam nincs itt, és ez minden nap összetör engem. Ez a teljesen elkerülhető baleset tönkretette az életemet és a gyerekeim életét. Néha már nem is érzem magam embernek a gyász miatt. Wee Shea minden nap minden másodpercében hiányzik, a családja és a barátai pedig mindig szeretni és hiányolni fogják”.

A Shea Ryan családját képviselő Digby Brown Solicitors szóvivője elmondta: „Ez a döntés azt mutatja, hogy Shea halála elkerülhető tragédia volt. Soha nem lesznek szavak, amelyek pontosan leírják a dühöt, a fájdalmat és a gyászt, amelyet Shea családja öt évvel azóta az éjszaka óta még mindig érez.”

(VIA)

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu