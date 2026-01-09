Hogy nem vette észre? 20 év után tett sokkoló felfedezést a nő

Egy indiai nő elmesélte, hogyan fedezte fel a döbbenetes tényt: egy pisztolygolyó rekedt a lábában. Mivel nem tudta, hogy valaha meglőtték, fogalma sem volt arról, hogy egy lövedék maradt benne ennyi ideig.

A lövedék gyerekkora óta volt a testében Fotó: Pexels

Lövedéket talált egy nő a saját lábában

Az indiai Faridabadból származó Kavita éppen egy elfertőzött sebet tisztított a lábán január 4-én, mikor felfedezte a golyót. A 32 éves Kavita két hónapja szenvedett fájdalomtól és fertőzéstől a jobb combja hátsó részén.

A nő elmondta, hogy két hónappal korábban egy gennyes gyulladás alakult ki a combján és miután sikertelenül próbálkozott a gyógyszeres kezeléssel, a gyulladás magától szétnyílt. Az egészségügyi probléma következtében a teste kitaszította a golyót, ami sokkolta a beteget.

A meglepő felfedezés után Kavita visszaemlékezett, hogy 2005-ben, 12 éves korában sérülést szenvedett ugyanazon a combján. Rájött, hogy iskolája egy fegyveres erők lőterének közelében állt, így valószínűleg egy lövés érhette őt. Kavita elmesélte, hogy éppen vizsgázott, amikor hirtelen éles fájdalmat érzett a combjában.

Vérzett a sebem. A tanárok hazaküldtek, feltételezve, hogy véletlenül eltalált egy kődarab, amit a közelben játszó diákok dobtak a földre. Kiderült, hogy egy lőtérről kilőtt kóbor golyó talált el

- mesélte.

A családja akkor bekötötte a sebet, és az látszólag begyógyult, ám két hónappal ezelőtt ugyanazon a helyen fertőzés jelentkezett. A lövés már 20 éve történt, és a golyó ez idő alatt a lábában maradt. Az orvos elmondta, hogy a lövedék hosszú ideig észrevétlen maradt, de később fertőzést váltott ki.

Az életkor előrehaladtával a seb begyógyult. De a golyó körül kialakult szövetvédő réteg, amely a test védekező mechanizmusaként működött, de ez később megrepedt, ami fertőzést eredményezett

Kavita várhatóan teljesen felépül és elmondta, soha nem gondolta volna, hogy egy gyermekkori sérülésnek gondolt probléma valójában egy golyó volt - írja a People.