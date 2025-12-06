„Szurkoljatok nekünk” - rajongóihoz fordult segítségért Cooky

Cooky aggasztó posztot osztott meg az Instagram-oldalán. A műsorvezető követőihez fordult érzelmi támogatásáért, miután kiderült, baj van az egyik családtagja egészségével.

Cooky aggódik kedvence miatt Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Cooky próbál pozitív maradni

A magyar-francia műsorvezető gyakran posztol közösségi oldalára, de legtöbbször vidám képeket vagy videókat oszt meg. Most azonban meglepte rajongót, egy ijesztő hírt közölt követői számára.

Cooky elárulta, hogy szeretett cicusát állatorvoshoz kellett vinni, ahol megállapították, hogy a macskát műteni kell. A műsorvezető nem árulta el, milyen egészségügyi probléma miatt szorul az állat a beavatkozásra, csak érzelmi támogatást vár követőitől.

Szurkoljatok nekünk, kérlek szépen! Most derült ki, hogy meg kell műteni a kis cicánkat. Pozitív vagyok, minden rendben lesz!

A műsorvezető pár másodperces videóban mutatta meg hogy az állatorvosi rendelőben ül, míg a cicája az ölében játszik. A celeb követői elárasztották a kommenteket és kedves és támogató üzenetekkel halmozták el kedvencüket.

„Sikeres műtétet és mielőbbi gyógyulást! Gyönyörű cica!”

„Jó egészséget és sikeres műtétet. Szorítunk a cicáért”

„Jaj, ne! Sikeres műtétet és gyors felépülést kívánunk neki!”