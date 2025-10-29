„Őszintén utálom a háziállatokat” – felbontaná az eljegyzést egy férfi, mert menyasszonya inkább a kis kedvenceit választja

A 30 éves férfi elmesélte, hogy ő és 28 éves menyasszonya öt éve vannak együtt, ebből egy éve jegyesek, de az esküvői terveket eddig munka és pénzügyi okok miatt nem tudták elkezdeni. A férfi azonban egyre bizonytalanabb, mert úgy érzi, menyasszonya a háziállatokat helyezi előtérbe a kapcsolatukkal szemben.

Menyasszonya háziállatai keseríti meg a férfi életét – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A férfi szerint a háziállatok irányítják az életüket

Amikor találkoztunk, három háziállata volt: egy öreg macska, aki magának való volt, egy idős kutya és egy fiatalabb kutya. Mindig szerettem az állatokat, de sosem akartam sajátot

– írta a férfi.

Majd hozzátette, hogy menyasszonya az idősebb állatokat családtagoktól vette magához, akik már nem akarták őket, amit eleinte jó szívűnek és megértőnek gondolt. Az idő múlásával azonban a helyzet egyre rosszabbodott, és egyre több állatot vettek magukhoz.

Kaptunk egy új kutyát, amit eleinte én is akartam, de gyorsan megváltozott a véleményem

– írta a férfi, aki mivel autista és érzékeny a zajra, elmondta, hogy kérte a kutya átadását, de a menyasszonya ezt visszautasította.

A helyzet tovább bonyolódott, amikor tengerimalacokat hozott haza, így az állatok száma az otthonukban hétre nőtt. Amikor néhány háziállat elpusztult, azt hitte, talán végre helyreáll a rend. Ehelyett a menyasszonya szinte azonnal pótolta őket.

Még a családalapításról szőtt álmaikat is derékba törte az állatok jelenléte.

Beszéltünk a gyerekekről is, és megegyeztünk, hogy ha több macskát veszünk, nem lesz időnk, energiánk vagy pénzünk a gyerekekre. Mindig is gyereket akartam. Ő azt mondta, a macskákat akarja

– írta a férfi.

Különbségeik még világosabbá váltak az életében bekövetkezett nehéz időszak alatt. A férfi többszörös csípőműtéten esett át, köztük teljes csípőpótláson, és a menyasszonya nagyrészt távol volt.

Ami a legjobban fájt, az az volt, hogy egy kutya miatt vesz ki szabadnapot, de miattam nem.

A férfi bevallotta, hogy úgy érzi, szerelme az állatokat helyezi előtérbe. Elmondta, hogy menyasszonya szerint tudnia kellett volna, hogy állatbarát. Azonban azt sosem gondolta, hogy az otthonuk teljesen az állatok köré épül majd – írja a People.

Rossz érzésem van, mert szeretem ŐT. Csak az állatokat utálom

– zárta sorait a férfi.