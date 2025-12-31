Gázolt a HÉV: így maradt életben az áldozat

Mint azt a Metropol megtudta, mentősök rohantak lélekszakadva a II. kerületi HÉV sínek felé, a Szépvölgyi út környékére. Az emberek először csodálkozva, majd döbbenten nézték a száguldó esetkocsikat, amelyek mind egy helyre siettek: az út végén lévő sínek felé, ahol a H5-ös szerelvény elgázolt egy gyalogost.

A H5-ös HÉV a Szépvölgyi út végén lévő átjárónál gázolt. Nem tudni, hogyan és miért került a gyalogos a sínekre (Fotó: Metropol)

Gyalogosot gázolt a HÉV, hosszan harcoltak az életéért

A baleset a Szépölvölgyi úti kereszteződésben, az ottani átjáróban történt hétfőn. Nem kizárt, hogy a gyalogos a túloldalról, a járdáról rugaszkodott neki, és megpróbált átszaladni az átjárón, míg mások szerint csak a közeledő HÉV-et próbálta elérni a pórul járt illető. A baleset után azonnal leállították a közlekedést.

Baleset miatt a H5-ös (Szentendrei) HÉV közlekedésében fennakadásra kell számítani. A vonatok a meghirdetettnél ritkábban közlekednek a fővárosi szakaszon. A vonatok a Szépvölgyi út, Tímár utca, Szentlélek tér megállóhelyeken mindkét irányban, a Szentendre irányú peronnál állnak meg

– közölte a baleset után a Hévinform.

A gyalogos életéért hosszan harcoltak, végül sikerült őt kórházba szállítani (Fotó: Metropol)

A helyszínre rögtön megérkeztek a tűzoltók, a rendőrök és a mentősök is, akik azonnal megkezdték a válságos állapotban lévő gyalogos életmentését. Úgy értesültünk, hogy a gyalogost újra kellett éleszteni, hosszú időn keresztül harcoltak az életéért. Végül sikerrel jártak: lapunk úgy értesült, hogy az illetőt mentőbe helyezték és kórházba szállították. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

Sajnos nem ez volt az egyetlen HÉV gázolás a hónapban: december 1-én Zuglóban gázolt el egy gyalogost a HÉV a Szentmihályi út és a Kerepesi út kereszteződésében. Bár a mentősök ott is mindent megtettek, hogy megmentsék az illető életét, rajta már nem lehetett segíteni, a középkorú férfi a helyszínen elhunyt. A szemtanúk akkor elmondták, hogy a férfinek esélye sem volt a gázolás után; a szerelvény több méteren keresztül tolta maga előtt.