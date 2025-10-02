Szörnyű baleset: Kerékpárost gázolt a HÉV Budapesten

Azonnal rohantak a tűzoltók.
Szörnyű balesetet közölt a katasztrófavédelem csütörtök reggel: HÉV gázolt kerékpárost Budapest harmadik kerületében, a Vasút sor melletti szakaszon, Csillaghegy megálló közelében.
Információink szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés keretén belül kiszabadították a kerékpáros a szerelvény alól.
Nem sokkal később újabb baleset történt Budán: Kisteherautó és személyautó szenvedett utoléréses balesetet Budapest második kerületében, a Hűvösvölgyi úton, a Kuruc utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.
