Szörnyű baleset: Kerékpárost gázolt a HÉV Budapesten

Szörnyű balesetet közölt a katasztrófavédelem csütörtök reggel: HÉV gázolt kerékpárost Budapest harmadik kerületében, a Vasút sor melletti szakaszon, Csillaghegy megálló közelében.

Hév gázolt kerékpárost Fotó: Wikipedia/Andras Sz

Információink szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés keretén belül kiszabadították a kerékpáros a szerelvény alól.

Nem sokkal később újabb baleset történt Budán: Kisteherautó és személyautó szenvedett utoléréses balesetet Budapest második kerületében, a Hűvösvölgyi úton, a Kuruc utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.