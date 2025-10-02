RETRO RÁDIÓ

Szörnyű baleset: Kerékpárost gázolt a HÉV Budapesten

Azonnal rohantak a tűzoltók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 10:05
Módosítva: 2025.10.02. 10:10
HÉV baleset Budapest

Szörnyű balesetet közölt a katasztrófavédelem csütörtök reggel: HÉV gázolt kerékpárost Budapest harmadik kerületében, a Vasút sor melletti szakaszon, Csillaghegy megálló közelében. 

Hév gázolt kerékpárost
Hév gázolt kerékpárost Fotó: Wikipedia/Andras Sz 

Hév gázolt kerékpárost

Információink szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés keretén belül kiszabadították a kerékpáros a szerelvény alól.

Nem sokkal később újabb baleset történt Budán: Kisteherautó és személyautó szenvedett utoléréses balesetet Budapest második kerületében, a Hűvösvölgyi úton, a Kuruc utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu